حركة الكواكب هذا الأسبوع وتأثيرها على الابراج

كذلك سوف نشهد هذا الاسبوع قمرا مكتملا في برج السرطان فتستفيد مواليد الابراج المائية من بعض العلاقات المهنية والشخصية لكي توظف مشاريعها في مجالات ايجابية.ليست وحدها الشمس التي تتنقل ايضا في اخر درجات برج الجدي الى جانب الزهرة وبلوتون وعطارد الذي يتراجع باتجاه برج الدلو لتبشر بفترة ممتازة وجيدة لمواليد الابراج الترابية، ما يجعل الايام القادمة واعدة جداً تحمل النجاح والشهرة والفرص الكبيرة. فتتوصل مواليد الابراج الثور العذراء والجدي تدريجيا الى تسوية كل الملفات والاسفار والتنقلات والملفات والاوراق الحكومية والاستشفائية العالقة وينقلهم من حال الى حال افضل، لذلك على هذه المواليد اغتنام الفرص لتطوير بعض الامور في حياتهم المهنية والعاطفية. وتعاود السيطرة على حياتك ومسارك وقد تخوض معارك جديدة وتطرح التحديات واثقا من نفسك.بالنسبة الى تنقلات القمر السبت القمر في الجوزاء بين الاحد والثلاثاء القمر المكتمل في برج السرطان المائي في مربع مع الشمس من الجدي الاربعاء والخميس القمر في الاسد ينتقل بعدها القمر الى برج العذراء يوم الجمعة فتتحسن نوعية الوقت وتصبح افضل لكل من مواليد الثور العذراء والجدي.حركة الكواكب تكون على الشكل التالي المشتري كوكب الحظ في برج الحوت الشمس الزهرة وبلوتون في الجدي عطارد متراجعا باتجاه الدلو الى جانب زحل المريخ في القوس واورانوس في الثور.