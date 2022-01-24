فؤاد صحية وجمالية كثيرة... تعرّفوا إلى نبتة العصفر

يمكن إضافة العصفر إلى أطباق الأرز إذ يمنحه لونًا أصفر جذابًا مشابهًا للون الزعفران. هذا ويمكن إضافته إلى حساء الدجاج والخضراوات. وقد يساعد هذا اللون في فتح شهيّة الأطفال. أمّا أسهل الطرق لاستخدامه فهي نقع البتلات في الماء الساخن لعمل مشروب دافئ. كما يمكن إضافة قليل من العصفر إلى خلطات الأعشاب والحصول على مشروب صحي بلون مميز.

محاذير الاستخدام

نادرًا ما يتسبب العصفر والزيت المستخرج منه بأضرار نتيجة استخدامه موضعيًا على الجلد أو عن طريق الفم. إلّا أنه ينصح بتفادي استخدامه في الحالات التالية:



إذا كان لديك مشكلة مع تخثر الدم لأنه قد يبطئ معدل التخثر وتجلطه بشكل كبير.





إذا كان لديك حساسية من هذه العشبة. هذا و