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كلّ برج يدمن أشياء محدّدة... ما هو إدمانك؟

منوعات

2022-03-11 | 09:34
كلّ برج يدمن أشياء محدّدة... ما هو إدمانك؟
459 مشاهدة

لكلّ برج من الأبراج الـ12 اهتمامات مختلفة وأمورٌ يدمنها، منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سيّء، سنتعرّف إليها في هذه المقالة.

البداية مع برج الحمل. يعشق مواليد هذا البرج المخاطرة والتحديات وعلى أنواعها. كذلك، يتمتعون في مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام ويحبّون شرب القهوة.

من جهتهم، مواليد برج الجوزاء مدمنون على وسائل التواصل الاجتماعي، فغالبًا ما تجدهم أمام شاشة الحاسوب أو الهاتف يبحثون عن موضوع معيّن أو يشاركون آراءهم وصورهم.

أمّا مواليد برج السرطان فيتشاركون مع مواليد الحمل في حبّهم لمشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام. من جهة أخرى، يميل هؤلاء إلى تربية القطط. عاطفيًّا، لا يستطيعون كبح مشاعرهم وغالبًا ما يقعون في حب أشخاص لا يبادولنهم الشعور نفسه.

 بالنسبة إلى مواليد برج الأسد، اهتمامهم بالموضة واضح وزائد عن حدّه أحيانًا. فهم مولّعون بالظهور بأفضل حلّة لجذب الأنظار إليهم. ببساطة هم سفراء الذوق الرفيع في كل شيء لذلك يعشقون التباهي بما يمتلكون.

على عكس السرطان، يجد مواليد برج العذراء راحتهم بعيدًا من الأضواء وجذب الانتباه. ورفيقهم الدائم هو كوب من الشاي الساخن مع كتاب للمطالعة.


هذا ويلتقي مواليد برج الميزان مع الجوزاء في إدمان مواقع التواصل الاجتماعي. إذ يتابعون الأخبار على هواتفهم الذكية التي لا تفارق يديهم، الأمر الذي يزعج المحيطين بهم لكثرة انشغالهم بهذه المواقع وعدم اكتراثهم لما يدور حولهم في الحياة الطبيعية.

أمّا مواليد برج القوس فمثل الحمل، يعشقون المغامرة والسفر والمجازفة. وهم يهتّمون بالفنون على أنواعها ويواصلون وضع الخطط للرحلات البرية والبحرية والجوية وما إلى ذلك.
مواليد الجدي من جهتهم، عاشقون لفراشهم ولكن ليس للنوم. فهم يقومون بالنشاطات كافة من عمل، إلى أكل إلى درس في سريرهم.
موهوبون في الكتابة لذلك ستجد دائمًا أنواعًا مختلفة من الأقلام والأدوات المكتبية حولهم.

وفي ما يخص مواليد الدلو، يحبون تربية الكلاب ومن أكبر المعجبين بالأنمي. قد يكون لديهم حتى مجموعة ضخمة منها لانهم يهربون من واقعهم الى عالم خيالي يشبع طموحهم وخيالهم.
وأخيرًا وليس آخرًا، يحب مواليد برج الحوت الأضواء الخافتة ويحب النوم. يمكنهم النوم في أي مكان وفي أي وقت من اليوم. مشكلتهم أنهم يدمنون أمرًا عدّة ولديهم عادات سيئة لا يمكنهم التخلص منها لأنهم وصلوا فيها إلى درجات عالية من التعلق. سواء كان ذلك طعامًا أو كحولًا أو حتى عملًا في هذا الشأن.
 

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