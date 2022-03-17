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إلى هذه الأبراج الثلاثة: هذا أسبوع الحبّ!

منوعات

2022-03-17 | 14:45
إلى هذه الأبراج الثلاثة: هذا أسبوع الحبّ!
المصدر:
السومرية
1,292 مشاهدة

تغيّرات فلكية كثيرة يشهدها هذا الأسبوع.

مع انتقال كوكب الشمس من برج الحوت المائي الى برج الحمل الناري، ينعم مواليد الابراج النارية (الحمل الاسد والقوس) بأسبوع مفعم بالحماية والاستقرار والازدهار.
أسبوع حافل بالفرص المهمة، الخطوات والقرارات التي تنعكس نجاحًا وشهرةً على مواليد هذه الأبراج.
فكوكب الشمس يزيل العقبات من طيرقها على الصعد كافّة، الصحية، العاطفية والمهنية، وهو الأمر الذي يكسبها تقديرَ المحيطين بها ويسهّل وصولها إلى مراتب أعلى.
فممكن أن يشهد هذا الأسبوع  تبديل مركز داخل الشركة نفسها أو التوقيع على عقد جديد مع شركة أهم أو حتى الانتقال إلى بلد آخر.
دراسيًّا، تفوّق لافت في العلامات لمواليد هذه الأبراج النارية.
أمّا انتقال كوكب المريخ الى برج الحوت فيحمل معه النشاط والحماس والتقدم إلى كل من مواليد السرطان العقرب والحوت.
وبين  يومي الأربعاء والخميس، سنكون على موعد مع مثلّث فلكي بين القمر من القوس والشمس من الحمل، الأمر الذي يتيح لمواليد الابراج النارية، الحمل الاسد والقوس، استعادة حماستها.  فتنشغل بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينها اليومي وعلى مظهرها الخارجي.

هذا وتشهد نهاية الأسبوع، الجمعة، مربّعًا فلكيًّا بين القمر من الجدي والشمس من الحمل، ما يجعل مواليد الابراج الترابية تعيش يومًا غنيًّا وحافلًا بالتقدّم والنجاح.
السبت والأحد، ينتقل القمر الى برج الميزان الهوائي، ما يبشّر بمرحلة مهمة، يحقق فها الميزان أرباحًا كبيرة من نشاطات واستثمارات ناجحة.
من جهة أخرى، يتلقّى مواليد الأبراج المائية عرضًا مهنيًّا وتغييرًا مفاجئًا لمصلحتهم وذلك  بين يومي الإثنين والثلاثاء  تزامنًا مع انتقال برج القمر الى برج العقرب المائي.
الأربعاء والخميس، القمر سيكون في برج القوس في مثلث فلكي مع الشمس من الحمل.
أمّا ختام الأسبوع فسيكون مع وجود القمر في برج الجدي الذي يشكل مربعًّا فلكيًّا مع الشمس من الحمل.

وبالنسبة إلى تنقلات الكواكب، ستكون كواكب المشتري وعطارد والمريخ الى جانب الشمس في اخر درجات برج الحوت.
وتترجم هذه التنقلات في كثرة الحظوظ وسهولة حركة التواصل والمواصلات والقضايا القانونية العالقة لكل من مواليد السرطان العقرب والحوت.
ووجود الزهرة وزحل في الدلو يخلق اجواء جيّدة جدًّا تحمل معها الكثير من الحب والربح لمواليد الجوزاء الميزان والدلو.
هذا ويتواجد اورانوس في برج الثور.
 

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