إلى هذه الأبراج الثلاثة: هذا أسبوع الحبّ!

تغيّرات فلكية كثيرة يشهدها هذا الأسبوع.

مع انتقال كوكب الشمس من برج الحوت المائي الى برج الحمل الناري، ينعم مواليد الابراج النارية (الحمل الاسد والقوس) بأسبوع مفعم بالحماية والاستقرار والازدهار.

أسبوع حافل بالفرص المهمة، الخطوات والقرارات التي تنعكس نجاحًا وشهرةً على مواليد هذه الأبراج.

فكوكب الشمس يزيل العقبات من طيرقها على الصعد كافّة، الصحية، العاطفية والمهنية، وهو الأمر الذي يكسبها تقديرَ المحيطين بها ويسهّل وصولها إلى مراتب أعلى.

فممكن أن يشهد هذا الأسبوع تبديل مركز داخل الشركة نفسها أو التوقيع على عقد جديد مع شركة أهم أو حتى الانتقال إلى بلد آخر.

دراسيًّا، تفوّق لافت في العلامات لمواليد هذه الأبراج النارية.