إلى مواليد هذه الأبراج: لا تتسرّعوا خلال الأسبوع!

تنتعش الابراج النارية مع وجود القمر الجديد في الحمل يوم السبت فيما تستفيد الابراج الترابية بين الاحد والثلاثاء مع انتقال القمر الى الثور الترابي. والاربعاء والخميس فالقمر في الجوزاء الهوائي. أمّا ختام الاسبوع يوم الجمعة فمع انتقال القمر الى السرطان المائي الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل.القمر الجديد في الحمل الى جانب الشمس وعطارد، كوكب الاتصالات والتنقلات والذكاء وسرعة البديهة، يخلق لمولود الحمل فرصًا إيجابية وحظوظًا كبيرًا إذ يوفر له ظروفًا مشجعة لاتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالسفر والتنقلات وبالملفات القضائية والقانونية.وبالنسبة إلى مواليد الأبراج المائية، انتقال الزهرة الى برج الحوت لينضم الى كوكب المشتري، كوكب الحظ، ينعكس إيجابًا على مواليد السرطان العقرب والحوت التي سترتاح مهنيا، دراسيا واجتماعيا.بالنسبة الى تحركات القمر السبت، القمر الجديد في الحمل بين الاحد والثلاثاء، في الثور نهار الاربعاء والخميس في برج الجوزاء الهوائي يدعم مواليد الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو التي لديها حظوظ كبيرة في أن تثمر تحركاتها.وختام الأسبوع كما سبق وذكرنا مع انتقال القمر الى السرطان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل. هذا المربع يحمل معه اجواءً لطيفة تعوض عن الايام السابقة وتحظى بنجاح مقبول جداً فتزداد عزيمة مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت وترتفع الحظوظ والمعنويات.كذلك، الشمس وعطارد في الحمل يسببان لكل من مواليد السرطان الميزان والجدي الكثير من الضغوط المهنية خاصة في ما يتعلق بالاوراق والملفات.لذلك، على مواليد هذه الأبراج عدم التسرع والانتباه من الحوادث والاعطال التي تتعلق بكل وسائل النقل ووسائل التواصل الاجتماعي.أما كوكبا المشتري والزهرة في الحوت يحملان معهما الحب والرومنسية لكل من مواليد السرطان العقرب والحوت. ووجود كوكبي المريخ وزحل في الدلو يسبب بالحوادث والتهور لكل من مواليد الثور الاسد والعقرب. لكنّ وجود اورانوس في الثور يؤثر سلبا على مواليد العشرية الثانية من الثور والعقرب.