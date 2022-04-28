حبّ ورومانسية وارتباط بانتظار هذه الأبراج!

على مواليد هذه الأبراج الابتعاد عن التسرّع والتهوّر في اتخاذ القرارات خصوصًا أن العالم يشهد خلال الكسوف حوادث عنف وحروب أو ظروف سياسية عنيفة وأعاصير مدمرة وبراكين وزلازل وفياضانات قبل أسبوع من موعده وأيام عدّة بعده أو حتى أسابيع بعده.

من جهة أخرى، سنكون في الثالث من أيار على موعد مع انتقال كوكب الزهرة الى برج الحمل الناري ليقدم لمواليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس كل الحب وكل الرومانسية إذ تتوفر لديهم فرص كبيرة للخطوبة والزواج.

ولكن يبقى على مواليد السرطان الميزان والجدي توخي الحذر وتقديم التنازلات في الحياة العائلية والشخصية.

من جهتهم، ينتظر مواليد الابراج الترابية (الثور العذراء والجدي) بدايات واحداث جديدة مهمة على مختلف المستويات مع وجود القمر الجديد في الثور بين السبت والاثنين.

كذلك وجود الشمس والقمر الجديد في برج الثور الترابي يدعم مواليد الابراج الترابية وتوفر لهم جرعات كبيرة من الحماية والإستقرار والإزدهار.

أمّا بالنسبة إلى القمر، فسيشهد تنقلات سريعة.

فيكون القمر الجديد بين السبت والاثنين في برج الثور الترابي ما يجعل مواليد الابراج الترابية تتقدم بخطوات كبيرة وناجحة لينتقل بعدها الى برج الجوزاء الهوائي يومي الثلاثاء والاربعاء فتكون ايام حافلة بالحظ والتفوق لكل من مواليد الابراج الجوزاء الميزان والدلو.

في عطلة الاسبوع سنشهد انتقال القمر الى السرطان الخميس والجمعة ما يتجلّى انفراجًا وارتياحًا مهنيًّا وماليًّا لكل من مواليد السرطان العقرب والحوت.

وبالنسبة إلى حركة الكواكب فستكون على الشكل التالي:

· الشمس في الثور

· الزهرة في الحمل

· المشتري والمريخ في الحوت

· زحل في الدلو