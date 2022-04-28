Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بريطانيا تسحب كتاب أطفال "يسيء" للمسلمين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

معرفتك كنز... حمّل تطبيق WITS واربح!

منوعات

2022-04-28 | 05:56
معرفتك كنز... حمّل تطبيق WITS واربح!
124 مشاهدة

خلال شهر رمضان المبارك، اختبر معلوماتك، تحدَّ أصحابك، تسلَّ واربح.

WITS تطبيق جديد يجتاح متاجر تحميل التطبيقات ويتيح لك استغلال وقتك مع العائلة والأصدقاء بطريقة مسلية ومثمرة من خلال اختبار معلوماتك العامّة في مجالات متعدّدة مثل التاريخ، الجغرافيا، الدين، الطب وغيرها من المواضيع التي تثير اهتمامك.
بالتعاون مع تلفزيـون السومرية، مسابقة WITS الشهرية تتيح لك فرصة اختبار وتطوير معلوماتك العامّة لتربح جوائز قيّمة من خلال المشاركة في المسابقة عبر التطبيق الخاص بها.
فمع WITS أنت على بعد 4 خطوات بسيطة فقط من الفوز بجهاز IPhone 13، ساعة  Apple watch 7 وجهاز  .Playstation 5 كلّ ما عليك فعله:
- تنزيل تطبيق WITS مجانًا 
- شراء قسيمة بقيمة 2.99$ (تحتوي 100 جوهرة)
- اختيار مجال اهتمامك وتحدي أصحابك
- الإجابة على أكبر عدد من الأسئلة بشكل صحيح
 


أمّا الآلية المتّبعة لاختيار الفائزين فهي التالية:
كلّ قسيمة تشتريها تضيف 100 جوهرة إلى رصيدك فيدخل اسمك تلقائيًّا في السحب مرّة واحدة. وكلّ 100 جوهرة تربحها من خلال الإجابة الصحيحة على الأسئلة واختبار معلوماتك تجعل اسمك يدخل في السحب مرّة جديدةً.

 وكلّما حصلت على عدد أكبر من الجواهر، تزداد فرصك في الربح أكثر فأكثر...

ماذا تنتظر، حمّل التطبيق وشارك في المسابقة... هدايا قيّمة قد تكون من نصيبك!
 يمكنك تحميل التطبيق عبر الرابط التالي:
 
 
لمزيد من التفاصيل حول المسابقة والتطبيق، تابع صفحات التطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الروابط التالية:
 
 
 
 

تكنولوجيا

منوعات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:45 | 2022-04-28 07:45
07:42 | 2022-04-28 07:42
07:26 | 2022-04-28 07:26
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.