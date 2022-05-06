إنه أسبوع الحظ لمواليد هذا البرج: مبروك!

اعتبارًا من يوم 11 أيار وحتى آخر شهر تشرين الأوّل، يكون كوكب الحظّ المشتري في الحمل فيواكب الحظ كل خطواته ويخفف من الصعوبات.

ويستفيد مواليد الابراج النارية كافة (الحمل، برج القوس، برج الأسد) من هذه التأثيرات الإيجابية والواعدة على مختلف المستويات.

هذا وسنكون هذا الأسبوع مع مربّع فلكيّ بين القمر من الاسد والشمس من الثور يومي الاحد والاثنين ما ينعكس بدايات جديدة على الأصعدة كافة.

بين الثلاثاء والخميس، سنكون مع مثلث فلكي بين القمر من العذراء والشمس من الثور، ويكون اكثر المستفيدين من مواليد الأبراج اترابية الثور العذراء والجدي فتوظف طاقاتها وتعالج امورها وتضع الخطط لاعمالها وتفاوض من اجل عقد جديد خصوصًا أن هذا المثلث يعيد الاتزان ويعطي كل ذي حقّ حقّه.

إلى ذلك يتمتع مواليد الحمل، الاسد والقوس بأجواء رومنسية تبرق بجاذبية استثنائية مع وجود كوكب الزهرة في برج الحمل الذي يوفر مناخا مناسبا لشتى انواع اللقاءات والمصالحات والحب.

وبالنسبة إلى العمل والتنقلات، وجود عطارد في الحمل يوفر أجواء مؤاتية لكل الأبراج النارية التي ستتوسع دائرة اتصالاتها وتهتم بمشاريع جديدة وتتألق في مجال جماهيري وتلتقط الفرص المتاحة عبر بعض النافذين.

أمّا القمر، فسيكون نهار السبت في برج السرطان المائي حاملًا معه مزيدًا من التقدم في العلاقات الشخصية والمهنية لكل من مواليد السرطان العقرب والحوت.

الاحد والاثنين، القمر سيكون في برج الاسد الناري مشكّلًا بذلك مربّعًا فلكيًّا مع الشمس من الثور، فتشعر مواليد الأبراج النارية بالاستقرار والارتياح والتجاوب مع الأجواء.

بين الثلاثاء والخميس، القمر في العذراء الترابي ليشكل مثلثًّا فلكيًّا ترابيًّا مع الشمس من الثور فتقطف مواليد الابراج الترابية جهود مساعيها السابقة.

ويوم الجمعة مع القمر في الميزان الهوائي ما يجعل اوضاع مواليد الابراج الهوائية تتحسن وتنشط حركة الاستثمارات في المجالات العقارية.

بالنسبة الى مواقع الكواكب فستكون على الشكل التالي:

§ المشتري عطارد والزهرة في الحمل

§ المريخ في الحوت

§ زحل في الدلو

§ الشمس واورانوس في الثور