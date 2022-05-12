التقلبات والقلق بانتظار هذه الأبراج... هل أنت ضمنها؟

لذلك، على مواليد هذه الأبراج درس ملفاتهم جيّدًا والتصرف السريع مع تطوير أساليب التنفيذ من دون إهمال أي تفصيل وترك الأمور للصدفة وإلّا سيكون الثمن غاليًا.

وسنكون هذا الأسبوع على موعد مع مربّع فلكيّ بين القمر المكتمل من العقرب والشمس من الثور فتتحسن ظروف مواليد الابراج المائية السرطان، العقرب والحوت على المستويات كافة. فيجعل هذا المربّع مواليد هذه الأبراج تتحمس لإدخال تغيير إلى حياتها الروتينية فتحل المسائل العالقة وتتجرأ على القيام بخطوة حاسمة لغربلة الامور التي لم تعد تخدم مصالحها.

كذلك، سنشهد مثلثًا فلكيًّا بين القمر في الجدي والشمس في الثور فتتحسن الاجواء تدريجيًّا لمواليد الابراج الترابية الثور، العذراء والجدي فترتفع معنوياتها ويزداد نشاطها لاستعادة موقعها وتعبر عن آرائها بحرية وجرأة ملحوظتين.

بالنسبة إلى تنقلات القمر، فسيكون السبت في برج الميزان الهوائي ليقدم التسهيلات ويوفر الحظوظ لكل من مواليد الأبراج الهوائية، الجوزاء، الميزان والدلو لينتقل بعدها يومي الاحد والاثنين الى برج العقرب ليشكل خسوفًا ومربعا فلكيًّا مع الشمس من الثور ما يجعل مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت تنعم بحظوظ رائعة.

الثلاثاء والاربعاء، ينتقل القمر الى برج القوس ما يعني فترة دسمة وغنية فيها الكثير من السفر والمشاريع الجديدة لكل من مواليد الأبراج االنارية الحمل، الأسد والقوس لينتقل الخميس والجمعة الى برج الجدي مشكّلًا بذلك مثلثًا فلكيًّا ترابيًّا مع الشمس من الثور فتستعيد مواليد الابراج الترابية حماستها فتشارك في ورشة عمل او مفاوضات او ابحاث مهمة.

أمّا تنقّلات الكواكب فستكون على الشكل التالي:

- المشتري والزهرة في الحمل ما يعني فترة استثنائية تشكل منعطفًا مهمًا لمواليد الابراج النارية في حياتهم المهنية والشخصية والعائلية فتكون فترة مليئة بالآمال الكثيرة والاجواء العاطفية والرومنسية وتغييرا في العمل او الانتقال الى منزل جديد او ربما ارتباط وزواج

- الشمس، أورانوس وعطارد في برج الثور الترابي ما يسهل حركة التواصل والمعاملات المصرفية لمواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي.