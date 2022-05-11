لمن لقب صاحبة أجمل سيقان في العالم؟

وكانت لايفلي قد أطلت في احتفال الـ Met Gala في الثاني من أيار الحالي بفستان غريب تغيّرت ألوانه من البني إلى الأزرق السماوي بعد فكّه من قبل مرافقيها.يذكر أن ليفلي تنتمي إلى عائلة فنية واشتهرت من خلال أدائها دور البطولة في المسلسل الدرامي Gossip Girl الذي عرض لستة مواسم متتالية.وتعرف النجمة الشابة بحبها للطبخ والديكور الداخلي، إذ ظهرت بعدد من المجلات أطباقًا خاصة بها.