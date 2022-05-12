الإعلام الرقمي: فيسبوك يطبق رسمياً معايير مكافحة الأخبار المزيفة في العراق

وذكر بيان للمركز ورد للسومرية نيوز، "نحذر صفحات الوكالات والقنوات العراقية على منصة فيسبوك من التحديث الأخير لها، والذي وصل للعديد من المستخدمين في البلاد"، مبيناً أن "التحديث تضمن سلسلة معايير جديدة للحد من الأخبار المزيفة".وأضاف: "بموجب هذا التحديث فإن الشركة ستحذر المستخدم قبل ان يقوم بالاعجاب او مشاركة منشورات صفحة قامت بشكل متكرر بنشر اخبار مضللة"، مشيراً الى أن "نافذة منبثقة ستظهر عند الانتقال لمثل هذه الصفحات، وهو ما سيساعد المستخدمين على اتخاذ قرار صحيح بشأن ما إذا كانوا يريدون متابعة الصفحة او مشاركة منشوراتها".وأوضح أن "فيسبوك قد نبه الصفحات التي تستمر في نشر الاخبار الكاذبة على انها ستتعرض لعدة إجراءات منها تقليل ظهور منشوراتها وعدم وصولها للمستخدمين، فضلاً عن منعها من الاعلان".وفي اطار مكافحة الاخبار المزيفة، أكد البيان أن "الشركة ستعمد ايضا الى تحذير الأشخاص الذين يشاركون معلومات خاطئة بشكل متكرر، وقد يتم نقل منشوراتهم إلى مستوى أدنى في العرض ضمن صفحات المنصة بحيث يقل احتمال رؤيتها من قبل الآخرين" ،لافتاً الى أن "منصة فيسبوك تعمل مع عدة جهات مستقلة لتدقيق الحقائق من أجل كبح جماح انتشار الاخبار المضللة".يذكر أن تحديث فيسبوك الاخير يأتي ضمن سياق محاربتها للاخبار المزيفة والمعلومات الكاذبة ومواجهتها لآفاتها التي تجتاح منصات التواصل بشكل عام وتُسهم في تقليل قيمتها الاخبارية والاعتماد عليها كمصدر للخبر.