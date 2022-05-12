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فوائد الفجل.. يقوى المناعة ويحمى من السرطان

منوعات

2022-05-12 | 13:04
فوائد الفجل.. يقوى المناعة ويحمى من السرطان
المصدر:
روسيا اليوم
255 مشاهدة

أكدت الدراسات التي أجريت مؤخرا فوائد الفجل في عمل القلب والكبد والوقاية من السرطان.

ويشير موقع En Son Haber، إلى أنه اتضح للعلماء أن تناول الفجل يوميا يساعد على مكافحة السرطان ويحسن عمل القلب والكبد.

ويضيف الموقع، أن الفجل يستخدم عادة في السلطات والأطباق الأخرى. والفجل غني بالفيتامينات، لذلك مفيد للصحة ومن الضروري إضافته للنظام الغذائي اليومي للأسباب التالية:

- يحتوي على نسبة عالية من المواد المغذية. جميع أنواع الفجل مفيدة بغض النظر عن لونها الأحمر والأسود والابيض والأصفر والوردي والبنفسجي، لأن جميعها مصدر مهم لمضادات الأكسدة.

- يحتوي الفجل على نسبة عالية من فيتامين С، وتساعد المواد المغذية الموجودة فيه على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا، وتساعد على تعزيز منظومة المناعة والوقاية من العدوى.

- يساعد الفجل على الوقاية من السرطان. لأنه يحتوي على فيتامينات مجموعة В والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم ومركبات طبيعية. وهذه جميعها تقلل الالتهاب وتحمي الخلايا من المواد المسرطنة وتكبح نمو الخلايا السرطانية. وتشير نتائج الدراسات التي أجريت إلى أن المركبات الطبيعية تحمي من نمو سرطان الثدي والبروستات والقولون والكبد والرئة.

- الفجل يقوي القلب. اتضح أن الفجل الأحمر يفيد كثيرا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. ويساعد أيضا على تخفيض مستوى ضغط الدم وخطر النوبات القلبية. كما يحتوي على نترات طبيعية تحسن الدورة الدموية.

- الفجل يحمي من مرض السكري. أثبت العلماء أن الفجل يؤثر إيجابيا في تغيير مستوى الغلوكوز في الدم، ويقلل من امتصاصه في الأمعاء، مع زيادة امتصاصه في الأنسجة العضلية. كل هذه العوامل تعمل على خفض مستويات السكر في الدم.

ووفقا للعلماء، يزيد تناول الفجل بصورة منتظمة من إنتاج اديبونيكتين (بروتين دهني) يساعد على كبح مقاومة الأنسولين. كما يحتوي الفجل على مساعد الإنزيم Q10، الذي يساعد على كبح تطور السكري.

- الفجل يحسن عمل الكبد والكلى. ويساهم في تطهير الكبد من السموم ويساعد على تعافيه. كما يحتوي على مركبات تساعد الكلى على إخراج السموم من الجسم.
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