أسبوع الربح المادي لهذه الأبراج... هل أنت ضمنها؟

أحداث فلكية عديدة هذا الأسبوع تجعل الحظّ والمكاسب المادية والمعنوية من نصيب بعض الأبراج فما هي؟

وجود كوكب الشمس في برج الجوزاء الهوائي يعلن بداية مرحلة مهمة عناوينها العريضة الحظ والربح المادي والمعنوي لكل من مواليد الأبراج الهوائية الجوزاء، الميزان والدلو وتستمر حتى تاريخ 22 حزيران.

فتنعم مواليد هذه الأبراج بفترة من النجاح والارتياح إذ تُفتح أمامها فرص جديدة وتشهد مفاجآت وتكون الظروف بشكل عامّ مؤاتية للسفر أو للانتقال إلى عمل أو سكن أفضل.



وبالنسبة إلى مواليد برج الجوزاء تحديدًا، فيدعمهم كوكب المشتري من برج الحمل الناري لغاية شهر تشرين الاول فيعيشون تغييرات كبيرة وغير متوقعة على الأصعدة كافة ويحصلون على مكافآت وتكريمات.



أمّا مواليد الأبراج الترابية فعلى موعد مع بداية أسبوع مشجعة على تجربة جديدة ورغبة بالسفر والترويج لأفكارهم خصوصًا مع وجود كوكب القمر في برج الثور يومي السبت والاحد الذي يعني مزيدًا من المكاسب والاعمال المزدهرة لمواليد الثور العذراء والجدي.



هذا وسيكون القمر الجديد بين الاثنين والأربعاء في الجوزاء فتكون فترة حافلة بالحظ والتفوق لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو كما سبق وقلنا.

أمّا يومي الخميس والجمعة فينتقل القمر الى برج السرطان المائي ما يجعل مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت تتقدم بخطوات كبيرة وناجحة.



وحركة الكواكب ستكون على الشكل التالي:

• الشمس في الجوزاء

• الزهرة، عطارد واورانوس في الثور

• المريخ والمشتري في الحمل

• زحل في الدلو

فتنعم مواليد هذه الأبراج بفترة من النجاح والارتياح إذ تُفتح أمامها فرص جديدة وتشهد مفاجآت وتكون الظروف بشكل عامّ مؤاتية للسفر أو للانتقال إلى عمل أو سكن أفضل. وبالنسبة إلى مواليد برج الجوزاء تحديدًا، فيدعمهم كوكب المشتري من برج الحمل الناري لغاية شهر تشرين الاول فيعيشون تغييرات كبيرة وغير متوقعة على الأصعدة كافة ويحصلون على مكافآت وتكريمات. أمّا مواليد الأبراج الترابية فعلى موعد مع بداية أسبوع مشجعة على تجربة جديدة ورغبة بالسفر والترويج لأفكارهم خصوصًا مع وجود كوكب القمر في برج الثور يومي السبت والاحد الذي يعني مزيدًا من المكاسب والاعمال المزدهرة لمواليد الثور العذراء والجدي. هذا وسيكون القمر الجديد بين الاثنين والأربعاء في الجوزاء فتكون فترة حافلة بالحظ والتفوق لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو كما سبق وقلنا. أمّا يومي الخميس والجمعة فينتقل القمر الى برج السرطان المائي ما يجعل مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت تتقدم بخطوات كبيرة وناجحة. وحركة الكواكب ستكون على الشكل التالي: • الشمس في الجوزاء • الزهرة، عطارد واورانوس في الثور • المريخ والمشتري في الحمل • زحل في الدلو بلوتون في الجدي



