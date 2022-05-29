تعلن شركة الماشق موتورز لتجارة السيارات عن تخفيض اسعار السيارات النقد وهذه العروض تشمل سيارات بيجو بابل انتاج الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات حيث اصبحت بسعر8800 دولار وكذلك سيارات سيابا ساينا بسعر 6900 دولار للراغبين بالشراء زيارة فروع ومقرات الشركة في بغداد والمحافظات او الاتصال على الهاتف 6242

عناوين صالات العرض :

#بغداد: 1 كرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية.#بغداد: 2 شارع مطار المثنى قرب حلويات الخاصكي .#بغداد3 : الحسينية مقابل مصرف الرشيد فرع المرتضى#بغداد4 : الطريق السريع بسماية مجاور الحي الصناعي (معرض بسماية)#بابل : طريق الحلة النجف مقابل الامام بكر عليه السلام وكيلنا شركة لمعان السيف.#كربلاء : حي المعلمين الطريق السريع مقابل معمل تعليب كربلاء .#النجف : شارع الحزام الاخضر شارع الخدمي لمستشفى الحياة مقابل سنتر جبل عامل وكيلنا شركة التوت الاسود.#الديوانية :شارع مديرية الزراعة قرب اثاث نيبور.#واسط1: شارع الكفائات قرب دائرة التسجيل العقاري#واسط2 : مجمع المعارض طريق بدرة وجصان قرب مديرية المرور .#المثنى :الحيدرية مقابل دائرة الضمان.#ميسان : منطقة الهادي شارع المدارس .#ذي_قار1 : تقاطع الثورة خلف مديرية الشرطة مقابل سرية سوات .#ذي_قار2 : منطقة المعارض مقابل حي الشموخ.#البصرة : حي الجزائر شارع مستشفى ابن عزوان.#موصل : الجانب الايسر حي الشرطة مدخل حي الشرطة.#كركوك: حي عدن / مجاور جامع تحسين سوراني .#سامراء: حي السلام / حولي الزراعة .#تكريت : الشارع العام قرب ملعب تكريت مقابل مصرف الموصل.#ديالى : بعقوبة الجديدة قرب كراج البحيرة.#بلد : شارع الأمير (معرض قمر بني هاشم) .