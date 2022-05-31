بالصورة: أكبر كلب في العالم يدخل «غينيس»

الكلب المسمى Pebbles ولد في 28 آذار 2000، أي يبلغ 22 عاماً و59 يوماً، ويعيش في ساوث كارولينا بالولايات المتحدة الأميركية.وكان مالكاه يبحثان عن أكبر كلب بالعالم، ليدركا أن كلبهما أكبر سناً!يقول صاحب الكلب أنه كان يريد كلبًا أكبر، لكن Pebbles هو من اختاره إذ كان ينبح كلما مرّ من جانبه.ويحب أكبر كلب في العالم أخذ حمام شمس، وأكل طعام القطط والبيتزا، والاستماع إلى موسيقى “كونتري“، أما الموسيقيون المفضلون لديها فهم كونواي تويتي ودوايت يوكام.ونشرت غينيس على حسابها عبر تويتر صورة للكلب الذي ويوازي عمره 154 عامًا من عمر الإنسان، معلّقة عليها بالقول: "لا شيء لتراه هنا، فقط أكبر كلب في العالم إلى جانب شهادته".