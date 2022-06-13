تيك توك سيضيف خاصية جريئة

وبينما تعمل المواقع والتطبيقات بشتى الطرق، لإبقاء المستخدم لأطول فترة ممكنة على صفحاتها، لأن زيادة مدة الاستخدام تعني زيادة المعلنين، أعلن "تيك توك" أنه سيحارب هذه الظاهرة.وانتشر تطبيق "تيك توك" بشكل كبير في الأعوام الماضية، ويحفز شكل التطبيق وطريقة التصفح فيه لإبقاء المستخدم لساعات طويلة، مما زاحم أكبر التطبيقات مثل إنستغرام وسناب شات.وأعلن تطبيق "تيك توك" عن إضافة ميزة جديدة تساعد المستخدمين على التقليل من الوقت الذي يمضونه يوميا في تصفح منصته.وأوضح القائمون على التطبيق أن الميزة الجديدة التي ستتوفر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستساعد المستخدمين على التحكم بالوقت الذي يمضونه في تصفح التطبيق، عبر إرسال إشعارات وتحذيرات في حال قضوا وقتا طويلا في استعمال المنصة.فإذا كنت لا ترغب في قضاء أكثر من 10 أو 20 أو 30 أو 40 أو 50 دقيقة على "تيك توك" في كل مرة، يمكنك أن تطلب من التطبيق إخبارك عندما تكون قد قضيت هذا الوقت.علاوة على تثبيت "تيك توك" لوحة تحكم جديدة لوقت الشاشة، تتيح لك معرفة المدة التي تقضيها على التطبيق بالضبط كل أسبوع، حيث يمكنك من خلال لوحة التحكم الجديدة تقسيم الوقت الخاص بك نهارا وليلا، وهو أمر مفيد إذا كنت تبحث عن تقليل وقت الشاشة قبل النوم.