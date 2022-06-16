طبيب روسي: ربطة العنق يمكن أن تسبب جلطة دماغية

ويشير الأخصائي في حديث إذاعي، إلى أن ربطة العنق تسبب اضطراب تدفق الدم إلى الدماغ.ويضيف، بالطبع، لا يمكن التخلي عن ربطة العنق التي تعتبر عنصرا أساسيا في ملابس المناسبات الرسمية والمسؤولين ورجال الأعمال، حتى في درجة حرارة الهواء العالية. ولكن هذه الربطة يمكن أن تضر بالصحة كثيرا. لأن الربطة المشدودة بإحكام تؤدي إلى سوء تدفق الدم إلى الدماغ.ويقول، "عند شد الربطة بإحكام في الصيف، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. لأنها تؤدي إلى سوء تدفق الدم الشرياني إلى الدماغ، وتدفق الدم الوريدي إلى القلب. وحتى إذا كانت الربطة تضغط بعض الشيء على أوردة العنق، فسيؤدي ذلك إلى امتلاء الرأس بالدم، ويصبح لون الوجه أرجوانيا، وقد يحدث تورم داخل الغلاف الخارجي للدماغ. وهذا لن يسبب صداعا فقط، بل قد يسبب جلطة دماغية".ويضيف، ترتفع لزوجة الدم في الطقس الحار، لذلك فإن ربطة العنق قد تسبب تجلط الدم.ويقول، "كلما ارتفعت درجة الحرارة، يصبح الدم أكثر لزوجة. فإذا تغيرت لزوجة الدم بصورة طفيفة بدرجات حرارة 17-18 درجة مئوية، فإن لزوجة الدم بدرجة حرارة 30 درجة مئوية تزداد كثيرا. ونتيجة لسوء سيولة الدم وضغط ربطة العنق على الأوردة، يزداد خطر تجلط الدم. لذلك يعتبر ارتداء ربطة العنق في الطقس الحار من عوامل الخطر القوية.واستنادا إلى هذا، ينصح الأخصائي بعدم ارتداء ربطة العنق في الطقس الحار، وإذا كان لا بد من ذلك، فيجب خلعها فور انتهاء المهمة.