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بأغرب طريقة شاب كوري يكرّم إنترنت إكسبلورر(صورة)

منوعات

2022-06-18 | 03:36
بأغرب طريقة شاب كوري يكرّم إنترنت إكسبلورر(صورة)
580 مشاهدة

تكريما لذكرى "إنترنت إكسبلورر" الذي أوقفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية دعمها له، بنى مهندس معلوماتية كوري جنوبي "قبرا" للمتصفح.

وحظي "إنترنت إكسبلورر" الذي أنهت "مايكروسوفت" رسميا العمل به الأربعاء بعد 27 عاما على إطلاقه، بشعبية بين صفوف المستخدمين في كوريا الجنوبية التي تضم إحدى أسرع شبكات الاتصالات في العالم.

وبمناسبة نهاية عمل المتصفح، أقام المهندس كيونغ جونغ البالغ 38 عاما شاهد قبر على سطح مقهى في مدينة غيونغجو جنوبي كوريا الجنوبية، عليه حرف "e" الشهير الذي ظهر على مئات ملايين أجهزة الكمبيوتر لسنوات طويلة حول العالم، مرفقا بعبارة "كان أداة جيدة لتحميل أنظمة تصفح أخرى".

وانتشرت صور هذا "المدفن" الغريب على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية، خصوصا عبر "ريديت" التي أبدى مستخدموها إعجابهم بها عشرات آلاف المرات.

وقال كيونغ جونغ إنه كان في عمله كمهندس برمجيات ومطور مواقع إلكترونية، يعاني باستمرار مشكلات توافق بين البرامج المختلفة بسبب "إنترنت إكسبلورر".

وأضاف: "في كوريا الجنوبية، عند العمل في مجال تطوير المواقع الإلكترونية، غالبا ما يُتوقع منكم أن تقدموا برنامجا ينسجم مع إنترنت إكسبلورر وليس مع كروم"، المتصفح التابع لمجموعة "غوغل" والذي يستحوذ حاليا على ثلاثة أرباع السوق العالمية لأنظمة التصفح.
وأعلنت "مايكروسوفت" منذ العام الماضي أن 15 يونيو 2022 هو تاريخ وقف العمل بمتصفح "إكسبلورر" الذي شهد 11 نسخة متتالية.

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