إلى مواليد هذه الأبراج: الضوء أخضر فاصطادوا الفرص!

مع وجود الشمس في السرطان، تعيش مواليد الأبراج المائية أسبوعًا مفعمًا بالقدرة على التفاعل الإيجابي مع الآخرين. لذلك عليها أن تغتنم الوقت وتتجرّأ على اصطياد الفرص لإحداث تغييرات مهمة.فالضوء أخضر والظروف مشجّعة خصوًصًا مع وجود القمر الجديد في السرطان الأمر الذي يبعث فيها مزيدًا من التفاؤل ويضاعف حظوظها لعيش اجمل الايام.على المقلب الآخر، تعيش مواليد العذراء القوس والحوت معاكسات وتراجعًا وتأخيرًا في الأمور المتعلقة بالمواصلات والاجهزة الالكترونية والشؤون الادارية، القانونية والاستشفائية وذلك بسبب استمرارية تنقل عطارد في الجوزاء. مع الإشارة إلى أن تاثيراته مباشرة على الاشخاص لانه يعتبر الكوكب الاقرب الى الارض.أمّا الأبراج الهوائية، الجوزاء، الدلو والميزان فتعيش هذا الأسبوع اجواءً عائلية وعاطفية جيدة جدا مع انتقال الزهرة الى الجوزاء، ما يجعل الظروف مؤاتية للارتباط أو حتى الزواج.ومع انتقال القمر الى الجوزاء بين الاحد والثلاثاء تفتح ابواب الحظ لاستقبال فترة جديدة ومميزة لمواليد الجوزاء الميزان والدلو فتعيش فترة تحمل معها اجواءً متفائلة ومشجعة ومعنويات مرتفعة وثقة مدهشة بالنفس.كذلك، تعيش مواليد الأبراج الترابية الثور العذراء والجدي أجواءً إيجابية مع وجود القمر في الثور.يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الجديد الى السرطان بين الاربعاء والجمعة معه مزيد ًا من الدعم والحظ والتقدم والربح المعنوي والمالي لكل من مواليد الابراج المائية.وبالنسبة إلى حركة الكواكب فستكون على الشكل التالي:الشمس في برج السرطانعطارد والزهرة في الجوزاءالمشتري والمريخ في الحملزحل متراجعا في الدلواورانوس في الثور