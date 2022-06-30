بداية أسبوع مشّجعة لهذه الأبراج... هل أنت ضمنها؟

فبدايته مشجّعة على تجربة جديدة ورغبة بالسفر للأبراج النارية الحمل، القوس والأسد مع وجود القمر في الاسد السبت والاحد ما يعني مزيدًا من الحظ والمكاسب والاعمال المزدهرة.

يومي الاثنين والثلاثاء، يكون القمر في برج العذراء الترابي فتفرح مواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي بنجاح وتنعم بارتياح مهني ومالي.

بين الاربعاء والجمعة ينتقل القمر الى الميزان ليشكل مربّعًا فلكيًّا مع الشمس من السرطان ما يجعل مواليد الابراج الهوائية تحتفل بانتصارات كثيرة وربح وتقدم.

ويسجّل تاريخ 6 تموز حدثين فلكيّين، الأوّل انتقال كوكب المريخ الى برج الثور الترابي و دخول كوكب عطارد الى برج السرطان.

والحدث الثاني يخفّف الضغط المعنوي، الصحي والمالي على مواليد الأبراج المائية السرطان، العقرب والحوت فتنعم بفترة من الارتياح وتفتح أمامها الفرص الجديدة وتتلقى مفاجآت عديدة.

إنها فترة التغيير والانفراجات وهي الأنسب للسفر او للانتقال لعمل افضل او سكن جديد.

أمّا بالنسبة إلى الأبراج الهوائية، الدلو، الميزان والجوزاء، فيحمل إليها الحظّ لقاء استثنائياً ومفاجأة سارة كولادة طفل، خطوبة او زواج، نجاح لاحد الاولاد او مكاسب مالية.

وبالنسبة إلى حركة الكواكب فستكون على الشكل التالي:

· الشمس وعطارد في السرطان

· المريخ واورانوس في الثور

· الزهرة في الجوزاء

· زحل في الدلو

· بلوتون في الجدي