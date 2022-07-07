أبراج ثلاثة تنعم بسحر استثنائي هذا الأسبوع... أنت ضمنها؟

كل الابراج سوف تتمتع بحماية فلكية هذا الاسبوع فلا يوجد اي عذر للتذمر.

البداية مع الأبراج المائية.

أجواء إيجابية بانتظار كلّ من مواليد السرطان، الحوت والعقرب على المستويات كافّة تزامنًا مع المثلثا الفلكي المائي يومي السبت والاحد بين القمر من العقرب والشمس من السرطان ما يجعل بداية الاسبوع مشجعة على تجربة جديدة ورغبة بالسفر.

وتحقق هذه الأبراج المكاسب والأرباح المادية وتلتقط الفرص المناسبة وبالتالي تنفتح على مستجدات مهنية واعدة خصوصًا مع بقاء كوكبي الشمس وعطارد في برج السرطان المائي تحديدا في العشرية الثانية.

من جهتها، تتحلّى مواليد الأبراج الهوائية، الدلو، الجوزاء والميزان بسحر استثنائي هذا الأسبوع بسبب وجود كوكب الزهرة في الجوزاء، فتجتاح كل الساحات بطاقة كبيرة وبراعة في التعبير عن الذات ما يولد ردات فعل ايجابية على المستويين المهني والشخصي.





كذلك، تنعم مواليد الأبراج الترابية الثور، العذراء والجدي بأجواء لطيفة ومميزة وتتلقى أخبارًا سارّة وذلك كلّه بسبب وجود القمر المكتمل في الجدي في مربع مع الشمس من السرطان وانتقال القمر الى برج الجدي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان يومي الاربعاء والخميس. فتكون مواليد هذه الأبراج أمام أسبوع استثنائي. ووتكون عطلة الاسبوع مميزة للابراج الهوائية مع انتقال القمر الى الدلو يوم الجمعة ما يجعلها تتحمس لكل جديد وتدير اعمالها بنجاح واطمئنان وتكثف تحركاتها وتدعم اقوالها بالبراهين.كذلك، تنعم مواليد الأبراج الترابية الثور، العذراء والجدي بأجواء لطيفة ومميزة وتتلقى أخبارًا سارّة وذلك كلّه بسبب وجود القمر المكتمل في الجدي في مربع مع الشمس من السرطان وانتقال القمر الى برج الجدي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان يومي الاربعاء والخميس. فتكون مواليد هذه الأبراج أمام أسبوع استثنائي.

وبالنسبة لمواليد الأبراج النارية، الحمل، الأسد والقوس، فيحمل إليها الحظ مفاجأة او بشرى سارة او لقاء استثنائياً وفرص مهنية ومشاريع كبيرة مع وجود كوكب الحظ المشتري في برج الحمل وانتقال القمر الى برج القوس يومي الاثنين والثلاثاء.



أمّا حركة الكواكب فستكون على الشكل التالي:

- الشمس وعطارد في السرطان

- الزهرة في الجوزاء

- المريخ واورانوس في الثور

- المشتري في الحمل

- زحل متراجعا في الدلو