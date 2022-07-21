أسبوع الحظّ والمفاجآت... الحبّ يطرق باب هذا البرج!

مع انتقال الشمس من برج السرطان المائي الى برج الاسد الناري ووجود القمر الجديد في الاسد يومي الخميس والجمعة ، يخف الضغط المعنوي الصحي والمالي على هذه الأبراج وخصوصًا الأبراج النارية ( الحمل، القوس والأسد) التي تعيش أسبوعًا مليئًا بالتغيرات والانفراجات، فتفتح أمامها الفرص وتكون الظروف مؤاتية للسفر او للانتقال لعمل أو سكن أفضل.بالنسبة لمواليد برج الأسد، يدعمها كوكب المشتري من الحمل وأورانوس المتواجد في برج الثور فتكون أمام أحداث مفاجئة خصوصًا على الصعيد العاطفي إذ تحضر لقاءات مميّزة يدخل من خلالها الحب إلى حياتها ويضفي عليها الشرارة والسعادة.ولكن على مواليد الأسد الابتعاد عن العلاقات العابرة التي تهدد استقرارها.ويتواجد القمر يوم السبت في برج الثور الترابي لينتقل يومي الاحد والاثنين الى برج الجوزاء فتفرح مواليد الابراج الهوائية (الميزان، الدلو والجوزاء) بنجاح وتفوق انفراج وارتياح مهني ومالي.الثلاثاء والاربعاء، يدخل القمر الى برج السرطان المائي ما يجعل مواليد الابراج المائية (السرطان، العقرب والحوت) تتقدم بخطوات كبيرة وناجحة.وختام الأسبوع كما سبق وذكرنا مع انتقال القمر الجديد الى برج الاسد الناري يومي الخميس والجمعة.الشمس وعطارد في الأسدالزهرة في السرطانالمشتري في الحملزحل متراجعًا في الدلوبلوتون في الجديالمريخ وأورانوس في الثور