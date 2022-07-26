الحسناء التي تربعت على عرش الجمال في روسيا

وأشار القائمون على المسابقة إلى آنا لينيكوفا التي تبلغ من العمر 22 عاما من مدينة أورينبورغ الروسية، وعملت لأكثر من ست سنوات في مجال الأزياء والموضة، كما عملت مع العديد من المجالات الشهيرة والعلامات المعروفة في تجارة مستحضرات التجميل.وحظيت لينيكوفا بالعديد من عقود العمل سابقا في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا، كما أسست علامة تجارية للملابس النسائية، وتتقن الشابة اللغة الإنكليزية وتدرس الفرنسية، كما تمضي أوقات فراغها في القراءة وزيارة المتاحف.وفازت بلقب الوصيفة الأولى في المسابقة، آنا بودايفا، ممثلة جمهورية تشوفاشيا الروسية، والبالغة من العمر 19 عاما، والتي تدرس في مجال البرمجة وتطبيقات الويب، أما لقب الوصيفة الثانية فكان من نصيب، داريا نيمايفا، من إقليم خاباروفسك الروسي.