بين الانفعال والمفاجآت السارة... ماذا يخبّئ لك برجك هذا الأسبوع؟

تسيطر على بداية الاسبوع اجواء نارية مع وجود القمر الجديد في الاسد يوم السبت. وترافقا مع وجود كوكب عطارد في برج الاسد، تتحسن التنقلات والمواصلات والتواصل والسفر والمعاملات القانونية والادارية والملفات العالقة لكل من مواليد الحمل الاسد والقوس.

ومواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي ستنعم بحظوظ داعمة وظروف مؤيدة جدا لخطواتها لتبدأ معها صفحة جدية حافلة بالتقدم والازدهار بين الاحد والثلاثاء مع انتقال القمر إلى العذراء.

ينتقل بعدها القمر الى برج الميزان الهوائي يومي الاربعاء والخميس فتكون فترة واعدة بالجديد والافضل لتتقدم بسرعة نحو النجاح كل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو

ونختم الاسبوع مع يوم الجمعة مع دخول القمر الى العقرب ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الاسد ما يجعل مواليد برج العقرب جريئة جدا واثقة من قراراتها قد تبدأ عملا جديدا او تتحمس للانطلاق بمرحلة جديدة فتحدد أولوياتها وتتخذ اختيارات حاسمة في حياتها مع وجود الزهرة في السرطان ما يعني الكثير من الطاقة الايجابية والمفاجآت السارة والازدهار والتغيير الايجابي والحماسة الشديدة.

أمّا ومع وجود المريخ في الثور الى جانب فيعني ذلك مزيدا من العنف والانفعال والحوادث عابرة والتجارب الصعبة والمخاطر الصحية التي تترك اثرا دائما في حياة مواليد برج الثور الاسد العقرب والدلو.

لذلك عليها تجنب التواجد في الاماكن المتوترة او التي تشهد مظاهر عنف.

وحركة الكواكب ستكون على الشكل التالي:

§ الشمس وعطارد في الاسد

§ الزهرة في السرطان

§ المشتري في الحمل

§ زحل متراجعا في الدلو

§ بلوتون في الجدي

§ المريخ واورانوس في الثور