بسبب منزل.. مارك زوكربيرغ يربح 21 مليون دولار

باع مؤسس ومدير عام شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ منزله الكائن في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية بمبلغ خيالي يصل إلى 31 مليون دولار أميركي.



وكان قد إشترى مارك هذا المنزل في تشرين الثاني من العام 2012 بمبلغ يصل إلى 10 مليون دولار أميركي ما جعله يكسب في هذه العملية 21 مليون دولار أميركي.



وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات ، يبلغ صافي ثروة مارك زوكربيرج 61.9 مليار دولار.

ومن المثير للاهتمام أنه فقد أكثر من 50 في المائة من ثروته في عام ما يعادل خسارة 63.5 مليار دولار ، مما جعل ثروته تنخفض بنسبة 50.6 في المائة منذ بداية العام حتى يوليو 2022. ومع ذلك ، مهما كانت ثروته ، فإن زوكربيرغ على ما هو عليه يصنف رقم 17 من بين أغنى الناس على وجه الأرض.