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دراسة: كريستيانو رونالدو الأكثر تعرضا للإساءة عبر "تويتر"

منوعات

2022-08-03 | 01:55
Alsumaria Tv
دراسة: كريستيانو رونالدو الأكثر تعرضا للإساءة عبر "تويتر"
505 مشاهدة

كشفت دراسة أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، كان الأكثر تعرضا للإساءة على موقع "تويتر" في الموسم الماضي للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعرض نحو 68 في المئة من لاعبي الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، للإساءة على موقع "تويتر" في النصف الأول من الموسم الماضي، وفقا لتقرير نشرته هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية "أوفكوم" الثلاثاء.

ووجدت "أوفكوم" في دراسة بالتعاون مع معهد "آلان تورينغ" الوطني البريطاني لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، باستخدام تقنية جديدة للتعرف الآلي، أن ما يقارب 60 ألفا من أصل أكثر من 2.3 مليون "تغريدة" أُرسلت إلى لاعبي كرة القدم في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال الأشهر الخمسة الأولى من موسم (2021-2022)، كانت مسيئة.

وكشفت الأبحاث أن 418 من أصل 618 لاعبا خضعوا للتحليل، تلقوا "تغريدة" مسيئة واحدة على الأقل، بحيث استهدفت ثمانية في المئة من الإساءة خاصية محمية، كالعرق أو الأصول.

واستهدفت نحو نصف الرسائل المسيئة 12 لاعبا معينا تلقوا ما معدله 15 "تغريدة" مسيئة يوميا.

وتلقى رونالدو 12520 "تغريدة" مسيئة بينما نال ماغواير 8954 "تغريدة"، وحصل الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد أيضا، على ثالث أعلى إجمالي برصيد 2557 "تغريدة".

وظهر ثمانية من لاعبي مانشستر يونايتد في المراكز العشرة الأولى.

وكان مهاجم توتنهام هوتسبير هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، وجاك غريليش لاعب مانشستر سيتي، الثنائي الوحيد من خارج مانشستر يونايتد ضمن المراكز العشرة الأولى.

وعلى صعيد الأندية، حصل لاعبو توتنهام على أعلى نسبة من إجمالي التغريدات المسيئة وهي 3.7 في المئة.

قال الدكتور بيرتي فيدجن المعد الرئيسي للتقرير ورئيس قسم السلامة على الإنترنت في معهد آلان تورينج "تكشف هذه النتائج الصارخة عن مدى تعرض لاعبي كرة القدم للإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

"في حين إن معالجة الإساءة عبر الإنترنت أمر صعب، لا يمكننا تركه دون التصدي له. يجب عمل المزيد لإيقاف أسوأ أشكال المحتوى بما يضمن للاعبين أداء وظائفهم دون التعرض للإساءة".

ومع ذلك، لم تكن كل الأخبار سيئة. حيث كانت 57 في المئة من جميع التغريدات إيجابية تجاه اللاعبين.

وردا على ذلك، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن متحدث باسم "تويتر" ترحيبه بالدراسة، لكنه قال إن شركته نفذت مجموعة من ميزات الأمان لمنع مثل هذه المنشورات من الوصول إلى الأفراد.
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