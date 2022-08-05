حالة نادرة كل 10 ملايين ولادة.. أمريكية تضع مجموعتين من التوائم

وقالت المرأة الأمريكية، "قرر الأطفال الدخول إلى العالم في وقت أقرب مما كان متوقعا.. أشعر بالدهشة" حيث أنهم وصلوا قبل نحو 12 أسبوعا من موعد الولادة المتوقع.أثارت الحالة إعجاب الكثير من جميع أنحاء العالم لأن فرص ولادة مجموعتين من التوائم المتماثلة لا تكاد تصل إلى حد كبير، وهناك فرصة واحدة فقط من كل 10 ملايين لولادة مجموعتين من التوائم المتماثلة في وقت واحد.كافحت نيس لسنوات لتحمل وتنجب، هذا هو بالضبط سبب اعتقادها أنه معجزة أن تنجب 4 أطفال في وقت واحد.ولدى نيس بالفعل ابنة تبلغ من العمر 8 سنوات وابنا زوجها، لكنها عانت من 4 حالات إجهاض قبل أن تلد التوأم.