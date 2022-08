حقيقة مشاركة جوني ديب في موكب حسيني

وعند البحث والتقصي تبين أن، الصورة تعود لشبيه جوني ديب وهو شاب إيراني يدعى أمين ثالث، والذي قام بمشاركة الفيديوهات والصور المنتشرة بشأنه عبر خاصية القصص "الستوري" في حسابه الرسمي على الانستغرام في 7 آب 2022 وحتى اللحظة لا زال يشارك.وكتب أمين العديد من الردود من ضمنها شكره لكل من رأى الشبه الكبير بينه وبين ديب وبين من شارك الخبر مصدقا أنه هو الممثل بحد ذاته.يشار الى ان جوني ديب، ممثل ومنتج أمريكي، وُلدَ في ولاية كنتاكي بالولايات المُتحدة الأمريكية عام 1963، من أب ذو أصل آيرلندي، تعلّم أثناء مُراهقته عزف الغيتار وانضم لفرقة رُوك تجوّلت في أنحاء فلوريدا التي انتقل إليها بعد انفصال والديه، وسرعان ما انفصلت الفرقة، فانتقل إلى لوس أنجلوس، حيث تعرف على الممثلة لوري أليسون وتزوّجها، وكانت سبباً مباشراً في اتجاهه للفن بعد أن عرّفته على نيكولاس كيج الذي رشّحه للفيلم بأحد الأدوار الصغيرة في فيلم (A Nightmare on Elmstreet) عام 1984، قرّر بعدها أن يتجه إلى التمثيل فأخذ دروساً بأستوديو في لوس أنجلوس، وشارك بعدها بفيلم (Platoon) عام 1986، ولكن شهرته الحقيقية جاءت عند مشاركته في المسلسل التلفزيوني (21 Jump Street)لمدّة ثلاث سنوات، ثم فيلم (Edward Scissorhands) عام 1990 والذي حقق من خلاله شهرة ونجاح كبير، توالت بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون، وخاصة في السينما، من أبرز أعماله سلسلة أفلام (Pirates Of The Caribbean)، وفيلم (Charlie and the Chocolate Factory)، كذلك له عدة تجارب في مجال اﻹنتاج منها أفلام (Dark Shadows ،Mortdecai).