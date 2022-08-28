من الفضول..عامل يتسبب في حرق مصنع بالكامل (فيديو)

A warehouse storing EPE foam burst into flames after a worker ignited highly flammable foam rolls with a lighter in southern China. pic.twitter.com/p5qrjyhWqP — South China Morning Post (@SCMPNews) August 26, 2022

فقد أظهر مقطع فيديو لحظة إقدام عامل على إشعال النار في طرف إحدى لفافات مادة "الفوم" وهي مادة شديدة الاشتعال، لاختبار قدرتها على الاشتعال، بدافع الفضول، بحسب ما أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.لكن هذا التصرف غير المسؤول تسبب في حريق هائل اندلع في لمح البصر داخل المخزن والتهم جميع لفافات الفوم، بينما حاول العامل التصرف بلا جدوى.فقد التهمت ألسنة النار كل شيء في أقل من ثانية، متسببة بكارثة ضخمة كلفت المصنع الملايين. فيما شاهد سكان المنطقة الدخان يتصاعد.