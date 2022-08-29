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رُشحت للذهاب للقمر.. من هي "جيسيكا مائير" العراقية الأصل؟

منوعات

2022-08-29 | 09:00
Alsumaria Tv
رُشحت للذهاب للقمر.. من هي "جيسيكا مائير" العراقية الأصل؟
1,377 مشاهدة

جيسيكا مائير، رائدة فضاء في وكالة ناسا وعالمة أحياء بحرية وعالمة فيزيائية من أصول عراقية، كانت تعمل سابقًا أستاذة مساعدة للتخدير في كلية الطب بجامعة هارفارد، ومن هواياتها تسلق الجبال.

في سبتمبر من عام 2002، خدمت مائير كغطاسة تحت الماء في طاقم ناسا 4 (NEMO 4)، وفي عام 2013 تم اختيارها من قبل وكالة ناسا بجانب مجموعة مكونة من 21 شخص من رواد الفضاء للسفر الى الفضاء.

سافرت مائير في 25 سبتمبر 2019 إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الروسية Soyuz MS-15، للعمل كمهندسة طيران خلال الرحلة الاستكشافية. وخلال هذه السفرة التقطت صورة لبغداد من الفضاء وكتبت على حسابها في "تويتر" "رحلة والدي بدأت هنا من بغداد، مكان ولادته ووطن عائلتنا لسنوات عديدة، تصبحين على خير يا بغداد".
وكتبت على تويتر أيضا "خطوة أخرى في رحلة والدي، تلقى دراسة سنواته الأولى في كلية الطب في هذه المدينة المتألقة على البحر المتوسط. ليلة سعيدة يا بيروت!"
تم ادراج اسم مائير في قائمة مجلة تايم لأفضل 100 شخصية مؤثرة لعام 2020.
وُلدت مائير في كاريبو ولاية ماين، لأم سويدية مسيحية كانت تعمل ممرضة وأب عراقي يهودي كان يعمل طبيباً، والدتها من فاستيراس السويد، ووالدها عراقي الاصل انتقل إلى السويد وبعدها انتقل مع والدة مائير إلى ماين حيث ولدت مائير.
استلهمت مائير فكرة السفر إلى الفضاء بعد مشاهدتها مهام مكوك فضاء على شاشة التلفاز.. مائير لم تكن تعرف أي شخص يعمل في وكالة ناسا أو في برنامج الفضاء. تعزو حلمها الدائم بالمشاركة في استكشاف الفضاء وحب الطبيعة إلى ما تعلمته من والدتها، ومن ميل أبيها للتجوال والمغامرة.

تخرجت مائير من جامعة براون في عام 1999 بدرجة البكالوريوس في تخصص علم الأحياء مع مرتبة الشرف، وفي عام 2000 تخرجت مائير من جامعة الفضاء الدولية في ستراسبورغ فرنسا بدرجة الماجستير في تخصص دراسات الفضاء.

في 17 أبريل 2020 عادت جيسيكا مائير إلى الأرض برفقة رائد الفضاء الأمريكي أندرور، مورغان  والاماراتي هزاع المنصوري والروسي أوليغ سيكريبوشكا على متن المركبة (سويوز إم إس 15) بعد أن أمضت ما يقارب 205 أيام في الفضاء (منذ 25 سيبتمبر 2019). قامت خلالها ب 3280 دورة حول الأرض وقطعت مسافة تقارب 87 مليون ميل، هبطت المركبة التي كانت تقل رواد الفضاء الثلاثة في كازاخستان الساعة 1:16 صباحا.
وأخيراً نشرت وكالة ناسا الأمريكية قائمة تحدد 18 رائد فضاء، من بينهم 9 نساء، لمهمتها التي تهدف الى وصول أول امرأة الى سطح القمر وكانت جيسيكا من بين الاسماء المرشحة.
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