ذهب مزيف .. تفاصيل صادمة لجزائري تزوج اثنتين في ليلة واحدة

وذكرت تقارير محلية في الجزائر أن عائلة العروس الأولى "فوجئت" بالزواج الثاني، وبأنها لم تكن على علم بأنها ستكون جزءا من "زواج مزدوج".وكشفت قريبة من عائلة الزوجة الأولى لوسائل إعلام محلية أن الام كانت رافضة لهذا الزواج، لأن العريس عاطل عن العمل ولا يملك مدخولًا ولا سكنًا، إلا أنها اضطرت للانصياع بناء على رغبة ابنتها العروس.وأكدت أن العائلة أهدت ابنتها "العروس الأولى" مصاغًا ذهبيًا وفقًا للعادات والتقاليد المتبعة في الجزائر، إلا أن الزوج أقدم على أخذه وبيعه وأعطى ابنتهم حليًا مزورًا كي لا ينكشف أمره.وذكرت أن العريس أعلم ابنتهم بالفتاة الثانية بعد أخذ مجوهراتها، وأنه سيسكنهما في نفس البيت المؤجر، وأن الزواج كان "عملية نصب" خاصة بعد رفض العريس إقامة حفل زفاف، واكتفى بعشاء بسيط أقامته العائلة لابنتها إلى جانب زوجته الثانية.وأضافت أنه جاء يوم الزفاف ليأخذ عروسه وأخبرهم أنه سيذهب بها مباشرة في رحلة شهر العسل، طالبًا منها أن تحمل ما لديها من ثياب وحلي، ثم أخذها في السيارة من دون أهلها، قبل أن يمر على بيت العروس الثانية ويأخذها معهما في نفس السيارة ويتوجه بهما إلى قاعة حفلات، وهناك التقط صورًا ثم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق ضجة وشهرة.فتح تحقيق رسميوذكرت قريبة العروس الأولى أن عائلتها طالبت السلطات بفتح تحقيق في القضية، مشددة على أنها تخفي في طياتها أمرًا مشبوهًا.وأشارت إلى أن عائلة العروس الأولى أنها علمت بأمر الزواج الثاني من وسائل التواصل الاجتماعي.