من جميع مجوهراتها.. قطعتان فقط تصحب الملكة إليزابيث إلى قبرها (صور)

ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، سوف تترك الملكة حياة البذخ وراءها، حيث لن تدفن سوى بقطعتي مجوهرات تحملان أهمية معنوية لها، وهما: خاتم زفافها الذهبي الويلزي البسيط وزوج من أقراط اللؤلؤ.وذكر الموقع، أن خاتم خطوبة الملكة الذي يحتوي على ألماس مأخوذ من تاج والدة الأمير فيليب أليس من باتنبرج، من المرجح أن يتم منحه لابنتها الأميرة آن.وتحتوي مجموعة مجوهرات الملكة الخاصة على حوالي 300 قطعة، بما في ذلك 98 بروشًا و34 زوجًا من الأقراط و15 خاتمًا، وعندما لا ترتديها الملكة، يتم تخزينها في معرض الملكة في قصر باكنجهام.