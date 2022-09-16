بطريقته الخاصة.. شرطي يطلب يد حبيبته: سأحميكِ كما أحمي الوطن (صور)

وفي مقطع فيديو، قام شرطي الحدود تشانغ شياوهوان في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين، بالتخطيط بعناية لطلب يد حبيبته بمساعدة زملائه.

وتقدم الشرطي الصيني مع زملائه فيما يشبه تشكيلًا عسكريًا، وقال لحبيبته: "سأكون مخلصا لك مثلما أنا مخلص لوطننا الأم، وسأحميك كما أحمي حدود البلاد. هل تتزوجينني؟"، وأجابته: "نعم سأتزوجك!".وقبل 3 أعوام، انزلق رجل إطفاء صيني يدعى وانغ يانغ من أعلى برج التدريب بمساعدة زملائه في مقاطعة خبي الصينية، ثم جرى بسرعة صوب حبيبته لطلب يدها.