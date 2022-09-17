تعرف على أطعمة لم تأكلها الملكة إليزابيث الثانية أبدًا

المكرونةلم تسمح الملكة إليزابيث لنفسها بتناول النشويات، كما يقول الطاهي الملكي الرسمي دارين ماكجرادي لـ RecipesPlus. فكان يستبدل المكرونة بالسلطة، أو سمك مشوي أو دجاج مع قطعتين من الخضار على الجانب.البيض الأبيض:كانت تفضل البيض البني على الأبيض لأنها تعتقد أن مذاقه أفضل، وفقًا لصحيفة الجارديان، كما كانت لا تعتمد البيض في الأساس في وجبة الأفطار لأن فطيرة المربى كانت فطارها الرئيسي.الثوم والبصل:كانت لا تحب الملكة الروائح المزعجة بشكل خاص، لم تأكل أي شيء يحتوي على الكثير من الثوم أو البصل، لأن تناولهم يكن شيئاً مزعجاً بالنسبة لها.حواف الخبز:كانت تفضل تقطيع الحواف قبل تقديم شطائر الشاي الخاصة بها، حيث قال الطاهي الملكي السابق أوين هودجسون لصحيفة The Telegraph: "أن الملكة كانت تحب شطائر التونة مع الزبدة على الجانبين مع المايونيز وشرائح رقيقة من الخيار وقليل من الفلفل، أما الحواف فكانت تقدمها لطيور القصر".الفاكهة خارج الموسم:كانت الملكة إليزابيث الثانية تحب تناول الفاكهة في موسمها هذا يعني أنه إذا لم تنمو بشكل طبيعي ، فلا تلمسها أبداً أو حتى تنظر لها.