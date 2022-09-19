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ما هي الأحجار الكريمة التّي تناسب برجك؟
منوعات
2022-09-19 | 07:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية
1,277 مشاهدة
يختصّ كل برج من الأبراج الفلكيّة بمجموعة من الأحجار الكريمة التّي تساعد أصحاب هذا البرج وتعزّز من شخصيتهم وصفاتهم. ولا تُوجد قائمة موحدةٌ بذلك، ولكن هنالك بعض الارتباطات التقليدية المتّفق عليها وبحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي:
برج الحمل
الألماس
هو الحجر الكريم الذي يناسب مواليد برج الحمل. فهو يعبّر عن الدافع لتحسين الحياة دوماً والتطلع للأفضل. ومولود برج الحمل دائماً يسعى لتطوير حياته. فإذا ارتديت الألماس، سيمنحك الكثير من الطاقة للسير في تطوير حياتك.
برج الثور
الزمرد
هو الحجر الكريم الذي يناسب مواليد برج الثور، يعتبر الزمرد رمز للعاطفة القوية، عندما يرتدي مولود برج الثور حجر الزمرد فإنّه يتآلف مع عواطفه الداخلية ويزيدها قوّة وشغف.
برج الجوزاء
اللؤلؤ
هو الحجر الكريم الذي يناسب مواليد برج الجوزاء، فيعبّر عن ازدواجية شخصيته. عندما يرتدي مولود برج الجوزاء اللؤلؤ فيشعر بالهدوء والطمأنينة.
برج السرطان
الياقوت
هو الحجر الكريم الذي يناسب مواليد برج السرطان. فهذا البرج ذو وجه قوي يخفي داخله رقته وجمال قلبه كما الياقوت. عندما يرتدي مولود برج السرطان الياقوت فإنّه يساعده على أن يحمي مشاعره.
برج الأسد
الزبرجد
هو الحجر الكريم الذي يناسب مواليد برج الأسد. تقول الأسطورة أن الملكة كليوبترا فقدت تميمة الزبرجد خاصتها وهي في رحلة بريّة واكتشفت في نهاية الرحلة انّها قد تمّت خيانتها من قبل حبيبها انطونيو. عندما يرتدي مولود الأسد الزبرجد فأنّه يتيح له فهم من حوله ويعزز تلك القدرة الموجودة لديه بالأساس.
برج العذراء
الياقوت الأزرق
هو الحجر الكريم الذي يناسب مواليد برج العذراء. هذا الحجر قوي جدًّا ومن الصعب تدميره، ويماثل بقوته قوّة مولود برج العذراء.
برج الميزان
العقيق
هو الحجر الكريم الذي يناسب مواليد برج الميزان. فالعقيق له القدرة على امتصاص الطاقة السلبية من حولك تاركاً لك الطاقة الايجابية. برج الميزان اجتماعي جدًّا ويعرف كيف يتعامل حتّى مع أصعب الناس، لذلك يلائمه العقيق فهو يعزز تلك القدرة ويزيده ايجابية. ارتداء مولود برج الميزان للعقيق يزيد قاعدته الاجتماعيه ويحميه من الفهم الخاطئ من الناس له.
برج العقرب
التوباز
هو الحجر الكريم الذي يناسب مواليد برج العقرب. يمرّ العقرب بأوقات عصيبة عندما تضطرب علاقته مع أصدقائه وهنا يساعده التوباز على التغلب على هذا الشعور والتجاوز عن هذا الاضطراب في علاقاته. ارتداء التوباز قد يمنع عنه الفهم الخاطئ لبعض الأمور ويساعده على فهم أصدقائه بشكل جيّد.
برج القوس
الفيروز
هو الحجر الكريم الذي يناسب مواليد برج القوس. عندما يرتدي مولود هذا البرج الفيروز فيزيده من التفاؤل ويمنحه الطاقة لفعل ما يريد.
برج الجدي
العقيق الأحمر هو الحجر الكريم الذي يناسب مواليد برج الجدي. هذا الحجر الأنيق يفتح لمولود الجدي آفاق جديدة لم يكن يفكّر بها ويساعده على أنّ يعدّل سلوكه ويمضي في حياته بالأسلوب الأمثل. فمولود الجدي متقلّب المزاج مثل العقيق الأحمر تتغير ألوانه بتغيّر شدّة الضوء من حوله.
برج الدلو
الأرجوان
هو الحجر الكريم الذي يناسب مواليد برج الدلو. عندما يرتدي مولود الدلو الأرجوان فأنّه يحافظ علي اتزانه العقليّ والجسديّ، فهذه الأحجار تحفظ طاقته وتوزعها بصورة صحيحة.
برج الحوت
الزبرجد
الأزرق هو الحجر الكريم الذي يناسب مواليد برج الحوت. مولود هذا البرج يحتاج إلى شيؤ صلب ليتمسك به، فطبيعته المائيّة تحتاجه بشده. ارتداء مولود الحوت للزبرجد الأزرق تلك القطعه من السماء يمنحه تلك الصلابة و يزيد قوته و بالتأكيد تزيده جمالاً.
للتعرّف على مواصفات كلّ برج انقر
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