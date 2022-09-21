فنانة أسترالية تكرم الملكة إليزابيث بهذه الطريقة! (صور)

وقالت إنها فكرت في التعبير بطريقتها الخاصة وذلك لتكريمها كونها نموذجاً تاريخياً رائعاً.وكتبت سو نورمان عبر حسابها على فيسبوك: "يوم جميل لإنشاء لوحة تذكارية للملكة".واستغرقت نورمان في نقش الصورة 3 ساعات وطلبت من محبي الملكة إحضار الورود تكريماً لروحها ووضعها حول الصورة.ويذكر أن الملكة إليزابيث الثانية اعتلت العرش عام 1952 وتولت الحكم 70 عاماً حتى وافتها المنية.