رغم إنجابها 4 أطفال.. لماذا حظرت الملكة إليزابيث استخدام كلمة "حامل" ؟

مع أن الحمل من الأمور الطبيعية، إلا أن ظهور امرأة بمقام الملكة ببطن منتفخ في الأماكن العامة والرسمية كان يعتبر من المحرمات، لذلك وعلى مدى عقود لم نشهد في الواقع صورة واحدة للملكة وهي حامل.ليس هذا فحسب، بل حتى كلمة "حامل" لم تقترن بالملكة طوال فترة حكمها للملكة المتحدة، فعلى سبيل المثال عندما كانت الملكة حاملاً بالملك تشارلز (وذلك قبل توليها العرش حتى)، لم تتداول الصحف المحلية الخبر كما هو، بل أوردت الصحف فقط ما جاء في البيان الرسمي الذي صدر عن قصر باكنغهام عام 1948، والذي جاء فيه: "لن تقوم صاحبة السمو الملكي الأميرة إليزابيث بأي ارتباطات عامة بعد نهاية شهر يونيو".وأنجبت الملكة إليزابيث "التي كانت أميرة وقتها" ابنها تشارلز بعد 5 أشهر من تاريخ إصدار البيان.وقد ذكرت العديد من التقارير أن الملكة احتقرت كلمة "حامل" واعتبرتها كلمة مبتذلة، لذلك حظرت استخدامها.ولم تمتنع الملكة عن تسمية نفسها بـ"الحامل"، أو عن التقاط صور لها ببطن منتفخ فقط، بل امتنعت أيضاً من مشاركة صور أطفالها حديثي الولادة، وهذا تقليد كسرته الأميرة الراحلة ديانا.الأميرة ديانا تكسر التقاليدبالتأكيد كانت الملكة تلد أطفالها تحت رعاية طبيب متخصص في القصر، لكن الأميرة الراحلة ديانا لم تقتدِ بحماتها، وفضلت أن تضع أول أطفالها "الأمير ويليام" في المشفى، ليكون الأمير ويليام بذلك أول وريث ملكي تلده أمه في المستشفى.وبالتأكيد لم تمتنع ديانا عن التقاط الصور وهي حامل بأطفالها، كما رصدتها عدسات الكاميرات مع زوجها تشارلز بعد ولادة طفلهما ويليام بيوم واحد وهما خارجان من مستشفى سانت ماري في بادينغتون.والتقطت صور لأطفال ديانا حديثي الولادة، وقد اقتدت أميرة ويلز الجديدة كيت ميدلون بحماتها الراحلة، فأنجبت ابنها جورج في المشفى عام 2013.