هل من توافق بين برج الأسد الناري وبرج الميزان المائي؟

توافق برج الأسد والميزان

بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي، إنّ الإتفاق بين الأسد والميزان يتحقّق بنسبة كبيرة جدّاً، حيث إنّ الارتباط بينهما سيكون ناجحا جدّاً وقائما على التواصل والفيض العاطفي بشكل كبير. كما تجمعهما صفات كثيرة مثل روح المغامرة والإثارة والجرأة.

كما تجمع العلاقة بينهما مقدارا كبيرا من الحبّ والشغف، كلّ طرف يكمّل الطرف الثاني في كافة الأمور. فيعمل الطرفان على دعم ومساندة بعضهما البعض، ويسعى كلّ برج بعمل متطلباته من أجل تحقيق النجاح والإبتعاد عن حدوث خلافات في العلاقة.

توافق مرأة الأسد مع رجل الميزان

· يمتلكان علاقة حبّ وانسجام لا مثيل لها، لأنّ كلّ طرف راضي عن شريكه.

· مرأة الأسد تحبّ رجل الميزان الرومانسي، ويكون بالنسبة لها حبيبا وصديقا.

· رجل الميزان ينجذب لأناقة وجمال وحويّة مرأة الأسد.

· لا ينزعج من قوّة شخصيتها وأنّها هي من تضع القوانين في المنزل.

توافق رجل الأسد مع مرأة الميزان

· رجل الأسد من الأصدقاء المفضلين لمرأة الأسد، فيوجد بين الطرفين اعجاب متبادل.

· يُعجب رجل الأسد بجمال وأناقة مرأة الميزان، فيسعى دائما لتقديم الهدايا الغالية لها.

· مرأة الميزان تريد حبّ رجل يبذل قصارى جهده لكي يسعدها ويقدم لها حياة مليئة بالحبّ والاهتمام.

· رجل الأسد يشعر دائما بالمسؤولية، لذلك سينجح بإدارة منزله.

توافق برج الأسد والميزان في الصداقة

إنّ طبيعة العلاقة بين هذين البرجين قائمة على الصراحة والتفاهم والثقة والإخلاص والمساندة، اذ يشكّلان سوياً صداقة قويّة تستمرّ لمدّة طويلة جدّاً.





على ضوء ما تقدّم، إنّ الهدف من العلاقة بين برج الأسد وبرج الميزان هو الوصول إلى نقطة الإحترام والمسؤولية المشتركة في توازن مثالي للقوّة، سيكون من الصعب في بعض الأحيان تحديد من هو الأفضل والأكثر ذكاء. والعلاقة بينهما ستكون ناجحة بنسبة كبيرة تفوق ال٧٥%.