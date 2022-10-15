تعطلت أثناء الاستجواب.. أول "فنانة روبوت" تقدم إفادتها في بريطانيا (فيديو)

Have you ever seen a humanoid addressing a parliament? Well, Ai-Da did so. Ai-Da made history by becoming the first robot to address the UK Parliament. Dressed in an orange blouse and denim dungarees, this is what she said. #Humanoid #Robot #AiDa #Technology #Invention #NewsMo pic.twitter.com/SbhG08uA8A — IndiaToday (@IndiaToday) October 14, 2022

قبل تعطل الروبوت أمام الحضور، تحدثت الروبوت النسائي، المسماة "آي-دا"، إلى لجنة الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية البريطانية ضمن تحقيق في مستقبل الصناعات الإبداعية، وانضمت إلى نقاش حول كيفية تشكيل التكنولوجيا قطاع الفن، أو ربما عرقلته.كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ بريطانيا التي يدلي فيها روبوت شبيه بالإنسان بإفادته في الغرفة العليا بالبرلمان البريطاني، حيث يجتمع اللوردات والبارونات غير المنتخبين لتحليل السياسات الحكومية.قال آيدان ميلر، مخترع الروبوت والمتخصص في الفن الحديث والمعاصر، قبل الجلسة: "حقيقة أنَّ الروبوت آي-دا تقدم إفادة في إحدى هذه الجلسات أمر مذهل للغاية".تشتهر "آي-دا"، التي وُصِفَت بأنها "أول فنان روبوت بشري فائق الواقعية في العالم"، على نطاق واسع بإنشاء صور شخصية وقصائد باستخدام ذراع آلية وكاميرات في عينيها وخوارزميات الذكاء الاصطناعي. وأخبرت مجلس اللوردات أنَّ خصائصها الفريدة تسمح لها بإنشاء "صور جذابة بصرياً"، وهو بلا شك مصدر فخر لمبتكرها.قالت "آي-دا" للجنة في لندن: "أنا مبنية من برامج وخوارزميات حاسوبية وأعتمد عليها"، وهي تحرك رأسها ببطء من جانب إلى آخر وتومض أحياناً. وأضافت: "على الرغم من أنني لست على قيد الحياة، لا يزال بإمكاني إنشاء أعمال فنية".اعترفت "آي-دا" بأنها ليست لديها أية فكرة إلى أين يتجه العالم، لكنها أخبرت أعضاء اللجنة أنَّ التكنولوجيا تشكل معاً "تهديداً وفرصة" للإبداع.وبدا الحاضرون مفتونين، لكنهم قالوا مازحين إنهم خائفون، خاصة عندما سكتت الروبوت وحدقت بهدوء إلى الأرض، بعد سؤال من البارونة لين فيذرستون، من حزب الديمقراطيين الليبراليين.قال مبتكرها ميلر للبارونة لين مازحاً: "لقد أرسلتها لتنام!"، ثم تحرك خطوات قليلة لالتقاط زوج من النظارات الشمسية لوضعها فوق عيني "آي-دا".وقال ميلر للحضور في الغرفة: "معذرة. هل يمكنني إعادة ضبطها؟ هل هذا مقبول؟".اعتقلت بمصروسبق أن أقدمت السلطات المصرية على احتجاز أول "فنانة روبوت" في العالم أثناء زيارتها القاهرة لافتتاح معرضها الفني، وذلك بسبب ما قالت إنها مخاوف لدى الجهات الأمنية من أن "آي دا" جزء من مؤامرة تجسس أوسع ضد مصر، وذلك في أكتوبر/تشرين الأول 2021.صحيفة الغارديان البريطانية أكدت أن "آي دا" أول فنان روبوت واقعي في العالم، قد احتجزتها الجمارك المصرية قبل 10 أيام، قبل أن تتدخل جهات دبلوماسية أدت للإفراج عنها، الأربعاء، استعداداً لمعرضها الفني المفترض انطلاقه، الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول، في الهرم الأكبر بالجيزة.أشارت الصحيفة إلى أن سبب الاحتجاز هو "قضايا أمنية" تشمل مخاوف من أن الفنانة الروبوت تشكل جزءاً من مؤامرة تجسس أوسع ضد مصر.أشار إيدان ميلر، صاحب الفكرة والمتخصص في الفن الحديث، إلى أن السفير البريطاني عمل طوال الليل والنهار لإطلاق سراح "آي دا"، فيما قالت السفارة البريطانية في القاهرة في وقت لاحق إنها "مسرورة" لحل القضية.من اللافت أن المعرض الفني الذي تشارك فيه الفنانة الروبوت تقدمه شركة الاستشارات Art D'Égypte بالشراكة مع وزارات الخارجية والسياحة والآثار المصرية.حيث سيعرض المعرض أعمال كبار الفنانين المصريين والعالميين، من بينهم ستيفن كوكس ولورينزو كوين ومعتز نصر وألكسندر بونوماريف.الفنانة الروبوتتعد "Ai Da" أول فنانة "روبوت" على هيئة إنسان في العالم، وتبتكر لوحات خاصة بها من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.في مقابلة مع CNN، يقول البريطاني إيدن ميلر إن فكرة ابتكار إنسان آلي عبارة عن فنان خطرت له منذ عدة سنوات، مشيراً إلى أن عمله داخل صالات العرض على مدار أكثر من 20 عاماً قاده إلى التساؤل حول طبيعة الفن، وبعد قراءة العديد من الكتب حول هذا الموضوع توصل إلى استنتاج مفاده أن الذكاء الاصطناعي سيكون أحد أهم التطورات في مستقبلنا.يوضح ميلر: "كنت مهتماً بالدور الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي في عالم الفن، وكيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة على العالم في المجمل".وبالاستعانة بفريق دولي من المهندسين وعلماء الحاسوب والمبدعين، تم إطلاق أول روبوت فنان فائق الواقعية في العالم يتمتع بالقدرة على إنشاء أعمال فنية إبداعية، وفقاً لما ذكره ميلر.مع ذلك، يؤكد ميلر أن الهدف من مشروع "Ai-Da" ليس إنشاء شخصية فنان روبوت ذاتي التحكم ومبدع، إذ لا وجود للحكم الذاتي الكامل، وإنما يعد مشروعاً فنياً طليعياً له تأثيرات، ويدفع حدود التفاعل والإبداع بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.وعن سبب اختيار اسم "Ai-Da"، يشير ميلر إلى أنه مستوحى من اسم عالمة الرياضيات وأول مبرمجة حاسوب في العالم، آدا لوفلايس، مضيفاً: "كنا نظن أنه اسم مناسب لأول فنان روبوت واقعي في العالم".تعد أعمال "Ai-Da" تجريدية بدرجة كبيرة ومجزأة، لتعبر عن عدم اليقين في القرن الحادي والعشرين في شكله الحالي، حيث تنتج "Ai-Da" عدداً من الأعمال الفنية المختلفة من الرسومات بالقلم الرصاص، واللوحات الزيتية، والمنحوتات، والخطوط الرسومية إلى فن الأداء وحتى الشِّعْر.