يتميز بتيارات سريعة الحركة.. أكبر جبل جليدي في العالم يدخل "الممر الخطير"

وبعد انفصاله عن القارة القطبية الجنوبية منذ أكثر من عام، فإن صورة القمر الاصطناعي للجبل A-76A، تنبأت باحتمال ذوبانه بشكل سريع بعدما دخل إلى ممر "دريك".وحسبما ذكر موقع "لايف ساينس" العلمي، فإن طول اللوح الجليدي العملاق يبلغ 135 كيلومترا، في حين يصل عرضه إلى 26 كيلومترا، أي أنه أكبر جبل جليدي في العالم.ووفق علماء، فإنه عندما تنجرف الجبال الجليدية إلى ممر "دريك"، يتم جرها سريعا باتجاه الشرق بفعل تيارات المحيط القوية، قبل أن تُرسل شمالا لمياه أكثر دفئا، حيث تذوب تماما بعد فترة وجيزة.وكانت مجلة "ساينس أدفانسز" قد كشفت في أكتوبر الماضي، أن A68A والذي كان أكبر جبل جليدي في العالم لنحو ثلاث سنوات، قد تمزق لنصفين بفعل تيارات المحيط القوية بعد تجنب كارثة محتملة بصعوبة.