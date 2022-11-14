كويتية تحصل على أعلى مهر في تاريخ بلادها

وبحسب وكالات، قدم العريس لعروسه شيكاً بنكياً بمليون دينار كويتي. وهي القيمة الأعلى في تاريخ الزيجات بالكويت.ونقلت الصحيفة الكويتية عن جهات رسمية أن قيمة المهر في الكويت متباينة ومتغيرة، وتتراوح عادة بين دينار وربع مليون دينار، وفقاً للحالة الاجتماعية للعروسين أو رغبتهما في تسجيل المهر في عقد الزواج من عدمه.وأضافت أنه لا يوجد في الكويت حد أدنى أو أعلى للمهور، باعتبار أن ذلك خاضع للعرف الاجتماعي وتقدير كل طرف للآخر، ولا تتدخل فيه أي جهة حكومية.