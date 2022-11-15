رجل يعيد شيكا ضخماَ لشركة "جيلي كولا" ويتفاجأ بالمكافأة

وفي التفاصيل كان أنور جي، 38 عامًا، من فرانكفورت، ألمانيا، رصد الشيك أثناء انتظار القطار الذي كان يستقله ليذهب لرؤية والدته.وفوجئ أنور عندما رأى الأرقام على الشيك الذي كتب بمبلغ 4،631،538.80 يورو (4،050،000 جنيه إسترليني) وقال "كان فيها مبلغ كبير لم أستطع حتى نطقه".وبحسب ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية أصدرت مجموعة سوبر ماركت الشيك ولكن انتهى به الأمر بطريقة أو بأخرى في المحطة.وتواصل أنور مع الشركة بشأن الاكتشاف الغريب وتم نقله إلى محامي الشركة، ويقول أنور إن الشركة طلبت منه تدميرها وإرسال أدلة مصورة على تدميرها.بعد تنفيذ طلبهم، تلقى طردًا بالبريد من الشركة، والذي، بعيدًا عن كونه عرضًا كبيرًا للامتنان، يحتوي على 6 أكياس من حلوى الجلي.ولم يكن أنور متأثرًا بالمكافأة الضئيلة نوعًا ما وقال: "اعتقدت أن ذلك كان رخيصًا بعض الشيء".