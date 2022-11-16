ووفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية فإن أحد أصدقاء العريس التقط فيديو، أظهر فيه لحظة وصول العريس إلى حفل زفافه الذي أقيم الأسبوع الماضي، بتابوت أسود.وقال صديق العريس في تعليقه على الصور "هل هذه جنازة؟ لا، إنها الطريقة التي قرر بها صديقي الدخول بها إلى حفل زفافه".وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على "تيك توك"، ومدته 59 دقيقة، مشاهد من حفل الزفاف، الذي أقيم في الهواء الطلق، حيث تصل سيارة نقل الموتى، ليسارع أصدقاء العريس لفتح بابها الخلفي، وإنزال تابوت أسود، على أنغام موسيقى في الخلفية.ويحمل الأصدقاء التابوت ويسيرون على طول المَمْشى، حتى يصلوا إلى العروس، فيخرج العريس من داخل التابوت، لتقديم نذور الزواج.وخلال الفيديو، تبدو الصدمة واضحة على ملامح عدد من المدعوين، الذين استغربوا طريقة العريس في الوصول إلى زفافه.وحقق الفيديو عبر موقع "تيك توك" أكثر من 6.8 مليون مشاهدة، والآلاف من التعليقات التي انتقدت تصرفاته.