بظاهرة نادرة.. قطيع أغنام يتجول بشكل دائري دون توقف لمدة 12 يومًا!

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة الأغنام وهي تتجول في حركة مستمرة في اتجاه عقارب الساعة داخل حظيرة تقع في مدينة بوتو، شمال الصين.وتسببت هذه اللقطات في حيرة الأشخاص وارتباكهم في محاولة لفهم هذا السلوك الغريب الذي انتهجته الأغنام، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.من جانبها، قالت مياو صاحبة المزرعة إن الأمر بدأ ببضعة خراف فقط قبل أن ينضم إليها آخرون من القطيع، ويمكن رؤية مئات الأغنام التي تتبع بعضها البعض في دائرة.ومن غير المعروف ما الذي جعل الأغنام تتصرف بهذه الطريقة، حيث يوجد في المزرعة 34 حظيرة مخصصة للأغنام، إلا أن الأغنام الموجودة في الحظيرة 13 فقط هي التي تحركت بهذا الشكل.وكان قد درس العلماء منذ فترة طويلة سبب تحرك بعض الحيوانات الأخرى مثل أسماك القرش والسلاحف في أنماط دائرية، إلا أنهم لم يصلوا إلى استنتاج حول السبب.ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن بكتيريا تسمى الليستريات تجعل بعض الحيوانات تبدو مشوشة وتبدأ في الدوران، حيث تؤدي هذه البكتيريا إلى التهاب في جانب واحد من الدماغ، وأحيانا يصل الأمر إلى شلل في الجانب المصاب، وبسببه تتصرف الأغنام بطريقة غريبة.يشار إلى أن داء الليستريات يحدث بسبب جرثومة تسمى الليسترية المستوحدة، وهي تنتقل حينما تتنفس أو تأكل الأغنام مواد ملوثة بالميكروب.وتتواجد جرثومة الليستيريا في المياه والتربة ويمكن أن تقوم الحيوانات بنقل البكتيريا والتسبب بحدوث التلوث في منتجات اللحوم والألبان.