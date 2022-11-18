الشيف "نصرت" يُثير الجدل بفاتورة عشاء يفوق ثمنها سعر منزل!

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A post shared by Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)
A post shared by Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)
الشيف التركي الشهير نصرت
ينشر من مطعمه المتواجد في أبوظبي فاتورة أحد الزبائن بقيمة 615 ألف درهم إماراتي !
" ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ "
( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) pic.twitter.com/BBPRtMi4k5
— أحمد الرحيلي (@alruhaily_a) November 17, 2022
الشيف التركي الشهير نصرت
ينشر من مطعمه المتواجد في أبوظبي فاتورة أحد الزبائن بقيمة 615 ألف درهم إماراتي !
" ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ "
( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) pic.twitter.com/BBPRtMi4k5
فاتورة عشاء للمتسابقين في الفورمولا 1 , تصل الى 615 ألف درهم إماراتي في مطعم الشيف التركي #نصرت بـ #أبوظبي !#هاشتاق_المختصر pic.twitter.com/68RAx4Uo4p
— هاشتاق المختصر (@hashminineksa) November 17, 2022
فاتورة عشاء للمتسابقين في الفورمولا 1 , تصل الى 615 ألف درهم إماراتي في مطعم الشيف التركي #نصرت بـ #أبوظبي !#هاشتاق_المختصر pic.twitter.com/68RAx4Uo4p