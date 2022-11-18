إيلون ماسك: ما الذي يجب أن يفعله تويتر بعد ذلك؟

وتساءل إيلون ماسك في تغريدة له قائلاً: "ما الذي يجب أن يفعله تويتر بعد ذلك؟"، وهو السؤال الذي فتح الباب لآلاف التعليقات على تلك التغريدة.وتفاعل عدد هائل من متابعي إيلون ماسك ورواد تويتر مع التغريدة، وبدأ فريق جاد منهم في تقديم مقترحات لتطوير المنصة، بينما انبرى فريق آخر للسخرية من الوضع.وكان وسم "تويتر ارقد بسلام" #RIPTwitter قد تصدر قائمة الوسوم الأكثر تفاعلاً في العالم، في دلالة على سوء الأوضاع التي لحقت بالمنصة بعد استحواذ ماسك عليها والفوضى التي ضربتها.