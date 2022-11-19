إليكم ما حصل مع نجار حكم عليه بالموت..قصّة وعبرة

سرد الإعلامي محمد حيدر في برنامج "بعد التحري"، قصّة نجار حكم عليه بالموت من قبل أحد الملوك، فإليكم ما حصل معه وهل مات؟ وما العبرة من هذه القصة

حكم أحد الملوك على نجار بالموت فتسرب الخبر إليه.. فلم يستطع النوم ليلتها

فقالت له زوجته: أيها النجار نمْ ككل ليلة فالرب واحد والأبواب كثيرة..

نزلت الكلمات سكينة على قلبه فغفت عيناه

ولم يَفقْ إلا على صوتِ قرع الجنود على بابه.. فنظر إلى زوجته نظرة يأس وندم على تصديقها.. وفتح الباب بيدين ترتجفان ومدَهُما للحارسين لكي يقيدانه..

قال له الحارسان في استغراب: لقد مات الملك ونريدك أن تصنع تابوتا له..

أشرق عندها وجه النجار ونظر إلى زوجته نظرة اعتذار وابتسم..

فقالت له: أيها النجار نمْ ككل ليلة فالرب واحد والأبواب كثيرة..

فالعبرة هنا أن الانسان يرهقه التفكير والرب يملك التدبير..