مالك الطائر الازرق يعيد فتح باب التغريد امام ترامب

السومرية نيوز – منوعات



أعلن المالك الجديد لمنصّة تويتر إيلون ماسك أنّه أعاد تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على هذه الشبكة الاجتماعيّة، بعد أن كان حُظر حسابه إثر اجتياح عدد من أنصاره مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.





وعاد حساب دونالد ترامب على تويتر إلى الظهور، إثر قرار ماسك.



وكتب ماسك على حسابه الخاص في تويتر "الناس تحدّثوا. ترامب سيعود"، وذلك بعد النتيجة الإيجابية لاستطلاع أطلقه ماسك من أجل اتّخاذ قرار بشأن إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق. وأيّدت غالبيّة مستخدمي تويتر عودة ترامب إلى المنصّة.وعاد حساب دونالد ترامب على تويتر إلى الظهور، إثر قرار ماسك.