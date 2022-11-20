بايدن يحتفل بزواج حفيدته "نعومي" في البيت الأبيض

وكانت العروس، وهي محامية تبلغ من العمر 28 عاما، تعيش في البيت الأبيض مع العريس بيتر نيل (25 عاما)، وهو من منطقة جاكسون هول بولاية وايومنغ تخرج حديثا في كلية الحقوق ويعمل الآن في مركز القانون بجامعة جورج تاون. وقد التقيا في عام 2018.وأقيم الحفل في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في طقس بارد ولم يُسمح بدخول الصحفيين. وبلغ عدد الضيوف في حفل الزفاف نحو 250.وقال الرئيس والسيدة الأولى في بيان مشترك صدر بعد الحفل "كان من الرائع مشاهدة نعومي وهي تكبر وتكتشف ذاتها وترسم مثل هذه الحياة الرائعة لنفسها، والآن، نشعر بالفخر الشديد لرؤيتها تختار بيتر زوجا لها ويشرفنا أن نرحب به في عائلتنا، نتمنى لهما أياما مليئة بالضحك وحبا يزداد عمقا بمرور كل عام".وأقيمت بعد المراسم مأدبة غداء للعائلة وحفل الزفاف في البيت الأبيض.وهذا هو الجزء الأول من عطلة نهاية أسبوع مبهجة لبايدن، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثمانين اليوم الأحد محاطا بالعائلة.ونعومي هي ابنة هانتر، نجل بايدن، وزوجته الأولى كاثلين بول، وقالت إليزابيث ألكسندر، مديرة اتصالات السيدة الأولى، إن أسرة الرئيس ستتحمل تكاليف أنشطة حفل الزفاف التي تقام في البيت الأبيض، "بما يتفق مع المناسبات الخاصة الأخرى التي استضافتها العائلة الأولى واتباعا لتقاليد الإدارات السابقة في إقامة حفلات زفاف في البيت الأبيض".