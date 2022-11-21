لحماية المناخ.. مراهقون يقيمون عرضا للأزياء من "القمامة" (صور)

أعاد نشطاء مراهقون معنيون بالمناخ في أكبر مدن نيجيريا تدوير القمامة إلى ملابس من أجل عرض أزياء من النفايات.



قال تشينيدو موغبو مؤسس مبادرة الأصابع الخضراء للحياة البرية وهي جماعة محافظة تعمل مع نشطاء إن المعرض يهدف لزيادة الوعي بمشكلة التلوث البيئي.

لاغوس واحدة من أكثر المدن الأفريقية ازدحاما السكان حيث يزيد عدد سكانها عن 15 مليون نسمة، وتنتج ما لا يقل عن 12 ألف طن متري من النفايات يوميا، حسبما تقول السلطات.

في ظل التراخي في تطبيق قوانين البيئة، يقدر البنك الدولي أن التلوث يقتل ما لا يقل عن 30 ألف شخص في هذه المدينة كل عام.

جاء معرض هذا العام في الوقت الذي اختتم فيه قادة العالم للتو أسبوعين من محادثات تقودها الأمم المتحدة بشأن المناخ في مصر.

بالتعاون مع النشطاء والعارضين الشباب تقول مبادرة الأصابع الخضراء للحياة إنها تعيد تدوير أكبر قد ممكن من المواد البلاستيكية في مجتمع تلو الآخر.

تنظم المبادرة عمليات تنظيف للنفايات في المجتمعات، في قنوات الصرف الصحي والشواطئ.



ثم يتم استخدام النفايات البلاستيكية في صنع أقمشة لعرض الأزياء.



من جانبها، قالت ناثانيال إيديغوا البالغة من العمر 16 عاما، وهي مغطاة بملاعق بلاستيكية حمراء وقماش، إنها انضمت إلى نسخة هذا العام كعارضة أزياء "لإحداث تغيير".

أضافت: "نستطيع أن نرى أننا جميعا تأثرنا بالتغير المناخي، لذلك أنا بالفعل أريد إحداث فارق".